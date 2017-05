El alcalde de Santiago acusa a García Tejerina de poner "excusas de mala pagadora" sobre el retraso de la depuradora

Etiquetas

Muestra "malestar" por sus palabras en el Congreso y considera que busca argumentos por "no haber presupuestado una infraestructura fundamental"

El alcalde de Santiago, Martiño Noriega, ha acusado a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, de poner "excusas de mala pagadora" sobre el retraso de la nueva depuradora de aguas residuales de la ciudad.

A preguntas de los periodistas sobre la intervención de la ministra este miércoles en el Congreso, Noriega ha criticado que "cargue contra el Ayuntamiento", al asegurar que "está haciendo su trabajo" y "es cooperativo".

Además, ha censurado que lo haga "cuando no tiene ni hechos sus deberes ni contemplados en los presupuestos y ha cancelado la reunión" con él. "Es sorprendente", ha valorado.

El regidor compostelano ha lamentado que la ministra "tiene anuladas las entrevistas con el Ayuntamiento de Santiago" y "no ha dado una nueva cita".

Por su parte, ha reivindicado que "lo único" que está haciendo el Consistorio es su trabajo, pero ha rechazado que sea la administración local la que marque los tiempos.

"ABSOLUTA GARANTÍA"

"Lo único que queremos es absoluta garantía. Queremos que se le pregunte al Ayuntamiento de Ames para que no haya inseguridad jurídica y que figure en el expediente. Queremos que haya un estudio de impacto patrimonial en los petroglifos... Todas las cuestiones que estamos planteando son cuestiones lógicas para evitar que acontezca lo que aconteció en otros momentos", ha afirmado.

Por tanto, ha mostrado su sorpresa ante las palabras de la titular del ministerio, y ha considerado que busca "esa excusa para no haber presupuestado una infraestructura fundamental para Santiago". "Y para justificar haber suspendido las reuniones que estaban programadas y comprometidas", ha agregado.

En este contexto, el alcalde de Compostela Aberta ha exhibido "malestar" pero ha asegurado que el Ayuntamiento seguirá "trabajando con responsabilidad".

"Espero que ellos trabajen con responsabilidad y dejen de jugar al gato y al ratón y poner excusas que solo dificultan una infraestructura fundamental para la ciudad", ha ahondado.

A juicio de Noriega, la fecha de junio "no peligra", ya que "se está trabajando cooperativamente", pero ha apostado por no hablar "tanto" de firma del convenio, sino "de por qué ellos no lo tienen contemplado en los presupuestos". "Esa es la cuestión", ha zanjado.