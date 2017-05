El alcalde de Santiago anunciará el próximo lunes si la remunicipalización de la ORA va a pleno o queda aplazada

Etiquetas

El alcalde de Santiago, Martiño Noriega, ha anunciado que el próximo lunes dará a conocer si el gobierno local lleva a debate plenario la remunicipalización de los servicios de la ORA y la grúa municipal o si, por contra, se aplaza hasta que exista una resolución judicial en relación al recurso presentado por la empresa Doal.

"Sea cual sea la decisión, habrá un principio de precaución de que ninguna de las decisiones sea definitiva y esté condicionada a la resolución del juzgado", ha puntualizado Noriega este viernes en una comparecencia de prensa en la sede del consistorio santiagués.

El regidor ha indicado que todavía no está "cerrada" la decisión de llevar o no a pleno la remunicipalización de la ORA y la grúa que, en caso de que finalmente se someta a debate y reciba luz verde de la cámara local, la recuperación definitiva del servicio estaría condicionada al fallo judicial sobre el recurso de Doal.

"Se lleve o no se lleve, se puede adoptar un acuerdo condicionado", ha expresado Noriega, para luego añadir que "a mayores de la decisión política", el gobierno local "está hablando con la asesoría jurídica para que, sea cual sea la decisión, sea una decisión que no cause ningún tipo de conflicto".

Así las cosas, el primer edil de Santiago ha remarcado que la "decisión" que tome el grupo de gobierno contará "con el place de la asesoría jurídica" y tendrá en cuenta "el proceso que está abierto por la reclamación de Doal", recurso del que "siempre estuvieron informados el conjunto de los miembros de la comisión y el resto de grupos políticos".

PROCESO DE REMUNICIPALIZACIÓN

El proceso de remunicipalización del servicio de la ORA y la grúa se inició a finales de 2015 tras la sentencia que declaraba nulo el contrato adjudicado a Setex-Aparki. El ayuntamiento inició entonces un proceso que el gobierno local pretendía culminar el pasado mes de abril llevando a pleno la decisión luego de dar por concluido el trabajo de la comisión técnica para la recuperación del servicio para gestión municipal.

Sin embargo, el gobierno de Compostela Aberta decidió no incluir en el orden del día del último pleno municipal --celebrado el jueves 27 de abril-- el debate sobre la remunicipalización y apeló a la finalización de los informes y a la posibilidad de convocar un pleno extraordinario o aplazarlo hasta el ordinario de mayo.

El Ayuntamiento de Santiago acordó esta semana conceder una nueva prórroga en la prestación del servicio a Setex-Aparki al entender que se trata de "un servicio esencial" desde el punto de vista "de movilidad, de la ordenación de la ciudad y también del sentido común".

Ahora, el ayuntamiento está a expensas de la decisión judicial sobre el recurso presentado por la empresa Doal, que optó al concurso anulado judicialmente. Según indicó el regidor el jueves, este recurso no fue presentado "inmediatamente" después de la sentencia, sino que lo hizo "unos pocos meses atrás".

"Tendría sus razones", reflexionó Noriega el jueves en rueda de prensa, donde aseguró que "no existe riesgo de indemnización", ya que si el recurso de la empresa sale adelante, ésta "podría prestarlo" igual que lo hace Setex-Aparki.