Suárez también utilizará una moción de confianza para intentar que Ferrol tenga presupuestos por primera vez en dos años

En el ecuador de su mandato al frente del Ayuntamiento de Ferrol, Jorge Suárez (Ferrol en Común) considera que una moción de confianza es "la única manera" para sacar adelante los que serían sus primeros presupuestos municipales tras dos años gobernando con unas cuentas aprobadas por el PP en 2015, por lo que avanza que recurrirá a esta fórmula.

En una entrevista concedida a Europa Press, el regidor de la ciudad departamental ha dejado claro que no renuncia a elaborar unas cuentas propias pese a la "situación de precariedad" de su gobierno. En concreto, cuenta con ocho de los 25 ediles de la corporación (seis de FeC y dos no adscritos), toda vez que el PP tiene 11 concejales, tres el PSOE, dos el BNG y uno Ciudadanos. Además, recuerda que esta medida ya fue empleada por homólogos suyos, como el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro.

Y es que Jorge Suárez reconoce que gobernar con unos presupuestos elaborados por los populares "genera muchas dificultades de gestión" y, por ello, se marca como reto aprobar este año unos que le permitan realizar inversiones e "incorporar nuevo personal" al Consistorio a través de una oferta pública de empleo.

Además, no cree que ni PP ni PSOE vayan a dar "un paso al frente" y ocupar la Alcaldía, puesto que los ve inmersos en una "operación de desgaste" del gobierno municipal. "Están pensando ya en 2019 en lugar de pensar en los vecinos de Ferrol", lamenta Suárez, quien denuncia "una pinza" por parte de populares y socialistas detrás de la que sólo ve "una clara intención premeditada de bloqueo".

"TIERRA QUEMADA" DE SESTAYO

Después de que en septiembre del pasado año el Partido Socialista rompiese el pacto de gobierno que mantenía con Ferrol en Común, Suárez afirma que "no" le "sorprende" la actitud de la líder de los socialistas ferrolanos, Beatriz Sestayo. "Era una persona que tenía una trayectoria conflictiva con otros partidos políticos y no digo que fuera a ser previsible, pero no es sorprendente", señala.

El primer edil de Ferrol extiende sus críticas a las personas que acompañaron a la exdiputada autonómica en la salida del gobierno al asegurar que "no representan para nada a un partido que es socialista". Por ello, ve "prácticamente imposible" un acercamiento al PSOE local mientras "no cambie" la política de "tierra quemada" de Beatriz Sestayo.

"Lo que espero es que una persona que no lo está haciendo bien en la ciudad deje correr la lista para que entren personas con más capacidad de diálogo, de negociación y más cabales para que podamos sacar adelante medidas concretas", ha manifestado. Así, lamenta que, "al final", "quien paga estas miserias políticas es, en primer lugar, la ciudadanía y, en segundo, la clase política que acaba desprestigiada".

LOGROS

En la entrevista concedida con motivo del segundo aniversario de su toma de posesión, Suárez ha remarcado que el balance de su gobierno, "concejalía por concejalía", "no puede ser otra cosa que bueno", a pesar de "todas las dificultades" que atravesó como "la crisis interna del PSOE" que "dividió el grupo en dos mitades" y "dificultó" su labor de gobierno.

Al respecto, tras poner en valor que FeC consiguió dar a la ciudad "un nuevo aire, una nueva forma de hacer política", ha reivindicado los "logros" de su grupo. "Tanto se repetía que no íbamos a saber gestionar, que éramos únicamente activistas y conseguimos un reto importantísimo", ha reivindicado, en referencia a los 10 millones procedentes de los fondos europeos Edusi que "trascenderán" su mandato, al durar hasta 2020.

El primer edil ferrolano focalizará este dinero "en las personas". De este modo, ha explicado que "una cantidad importante" va a ir destinada a "diversificar el empleo". "Tenemos que hacer una inversión importante para sobrepasar la crisis que hay en el sector naval", ha señalado. Además, ha indicado que se priorizarán los "planes sociocomunitarios" para "evitar situaciones de marginalidad" en barrios.

¿REMUNICIPALIZAR?

Aunque en la entrevista concedida a Europa Press ha reconocido que su llegada a la Alcaldía le supuso tener que priorizar algunas cuestiones por encima de otras defendidas por Ferrol en Común durante la campaña, ha dejado claro que "no renuncia" a la remunicipalización de servicios. "Gobernar significa priorizar", reflexiona.

"Se puso mucho el foco mediático en la remunicipalización y, aunque es algo a lo que nunca vamos a renunciar, creo que cuando genera tantas problemáticas, por trabas legislativas e internas, a lo mejor hay que desviar la atención hacia otras prioridades como el empleo o el bienestar", ha apuntado.

De este modo, mientras no se logra este fin, aboga por "controlar a las empresas con auditorías públicas" para "garantizar que ningún euro de los que aportan los contribuyentes al presupuesto municipal sea desviado a otros fines distintos que a la prestación de servicios". "Tiene que quedar claro que nosotros tampoco somos enemigos acérrimos de todas las empresas, pues generan empleo", ha añadido.

REPETIRÍA COMO CANDIDATO

Las "dificultades" que Jorge Suárez se encuentra cada día en el Ayuntamiento de Ferrol no le hacen "perder las ganas" de gestionar y "hacer lo mejor para la ciudad". Por ello, aunque bromea con que si se le pregunta delante de su familia lo "negará", asegura que "aceptará de buen grado" volver a presentarse a la Alcaldía sí así lo decide la candidatura ciudadana a la que representa.

En este punto, como se considera "una persona que aún mantiene algo de cordura", ve "prácticamente inalcanzable" el objetivo de lograr una mayoría absoluta en una ciudad en la que históricamente los gobiernos son pendulares. Pese a ello, confía en que FeC y "la izquierda de la ciudad" repitan la composición de las pasadas elecciones y también aspira a que PSOE, FeC y BNG puedan "entenderse mejor" para conformar un gobierno conjunto que dé soluciones a la ciudad.

PAPEL DE LUÍS VILLARES

En la entrevista, Jorge Suárez también se ha referido al papel realizado por Luís Villares al frente de En Marea. Sobre él, ha subrayado que le tiene "muchísimo aprecio en lo personal y profesional". "Siempre respetaré a los que tienen la valentía de dar un paso al frente y más de una persona como él, que era un magistrado que tenía una vida cómoda", ha incidido.

Con todo, pese a manifestar que "fue un candidato acertado" y reconocer que "debe ser muy difícil gestionar un espacio tan plural", ha considerado necesario buscar "una solución para volver a conectar con la gente que esperaba un cambio de modelo con En Marea".

"No soy nadie para dar lecciones, pero en (la asamblea fundacional de) Vigo se alcanzaron unos consensos" y la configuración actual "no responde a lo aprobado", ha indicado. Además, ha explicado que si Villares "se equivoca" existen foros para enmendar sus decisiones. "Ya se enderezará el rumbo en los plenarios", ha expresado un mes y medio antes de que se celebre el próximo cónclave que reunirá a todas las sensibilidades de la formación.

También se ha mostrado crítico con la imagen que En Marea traslada a los ciudadanos. Para el regidor ferrolano, el partido instrumental está "cometiendo errores importantes" al "repetir estructuras" en su organización interna que "se corresponden con partidos tradicionales".

"Estamos decepcionando y no ocupando el espacio que nos corresponde como primera fuerza de la oposición", ha manifestado para censurar que En Marea solo hable de sí misma y "no esté llegando" a las calles.