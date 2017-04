Susana Díaz defiende la "hoja de servicios" de Felipe González frente al "odio a los socialistas" de Iglesias

Etiquetas

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha defendido la "hoja de servicios a España" de Felipe González frente a lo que ha denominado "odio a los socialistas" del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que este lunes ha participado en la presentación del denominado 'Tramabús' en el que aparece dibujada, junto a la de otros políticos y empresarios, la silueta del expresidente del Gobierno socialista.

En el acto en Almuñécar con el que ha dado comienzo a su campaña a la Secretaría General del PSOE tras haber formalizado su precandidatura a las primarias del partido, Susana Díaz ha afeado que a Podemos opte por "copiar las estrategias de los ultraconservadores" para "manchar" y "humillar" a "la figura de quien ha sido 14 años presidente del Gobierno".

Al hilo de este autobús en el que aparecen dibujadas también las siluetas del presidente del Gobierno Mariano Rajoy o su antecesor por el PP José María Aznar, Díaz ha señalado que "los socialistas estamos orgullosos de lo que hemos hecho", y ha subrayado que, con las políticas de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno de España, "hemos modernizado este país y lo hemos situado en Europa", cambiándolo "de abajo arriba y de arriba abajo", mientras que la "hoja de servicios" del máximo representante de Podemos "está en blanco en la defensa y en la mejora de las condiciones de vida de la gente pero, en cambio, tiene llena la hoja de servicios del resentimiento y el odio a los socialistas".

La dirigente del PSOE ha indicado, en la misma línea, que "para entenderse primero hay que respetar al otro", que espera "no tener que volver a tener que reivindicar el orgullo y la dignidad de los socialistas", y que "ni nos vamos a entregar a nadie ni vamos a evitar a nadie, desde el respeto".

En referencia al PP, Susana Díaz ha subrayado que "algunos ya están nerviosos" ante el proceso de primarias socialistas dado el "nivel de agresividad verbal" de sus dirigentes en Andalucía que ha recibido, en su opinión, "dos castigos" con unos "presupuestos infames" en los que "no está el soterramiento del AVE a Granada".

Así se ha posicionado a este respecto ante el alcalde de la ciudad de la Alhambra, Francisco Cuenca, que ha respaldado públicamente la candidatura de la presidenta de la Junta de Andalucía a la Secretaría General del PSOE, en un acto al que también ha asistido el presidente de la Diputación Provincial, José Entrena, y el portavoz municipal socialista en Almuñécar, Sergio García, junto con otros regidores y concejales granadinos.

A las cuentas generales del Estado, ha añadido que el partido del Gobierno ha dejado "a la cola en la inversión" en fondos para formación y empleo a la comunidad autónoma andaluza después de "una causa general" con la que "intentaron manchar la imagen de Andalucía" y en la que "113 juicios hemos tenido que ganar".

Por ello, Díaz ha defendido que "a Andalucía cuando mejor le va es cuando hay un presidente socialista al frente de la Moncloa" para lo cual hay que dar la "oportunidad a muchos mujeres y hombres que quieren volver a votar el PSOE".

En este sentido, ha apostado por "hablar a la gente de lo que queremos hacer con España" en estas primarias de las que quiere salir como "secretaria general de todo el partido, de quien me haya votado y quien no me haya votado".

Recordando que su candidatura es la de la primera mujer que opta a ser secretaria general del PSOE "en casi 140 años de historia", Susana Díaz ha señalado que afronta las primarias como si se presentara a "alcaldesa de un municipio de 180.000 habitantes" en un "proceso ilusionante, bonito y en positivo para lograr un "PSOE ganador, unido y sin complejos".

El acto, en el que se ha constituido oficialmente el grupo de apoyo de alcaldes y portavoces socialistas a su candidatura en la provincia, ha servido también para que Díaz reivindique que "en la política local empieza todo" --también "la remontada"-- por lo que este ámbito ha de ser el "pulmón, el principal órgano que lleve oxígeno al conjunto del partido" que ha de ser "reformista y pensando en el futuro".