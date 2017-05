De la Torre y Bendodo abogan por prolongar tramo a plaza de la Marina y hacen frente común contra metro al Civil

Etiquetas

Insiste en que la prioridad es que se retomen las obras en la zona de Vialia Guadalmedina

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, han criticado este jueves la gestión de la Junta en relación con el metro de Málaga y han hecho frente común contra el tranvía hasta el entorno del Hospital Civil, que ha sido declarado de interés metropolitano por la Junta. Por ello, han abogado por prolongar el tramo del metro a la plaza de la Maria para sumar viajeros.

De la Torre y Bendodo han comparecido en rueda de prensa en la zona de calle Eugenio Gross, esquina con Martínez Maldonado, rodeados de vecinos, escenificando "el respaldo y apoyo".

Para el alcade, "la solución está en prolongar la línea que pasa la Alameda", para "encontrar" a los viajeros que "pretende buscar" con el tranvía al Civil, que, a juicio del alcalde, "crea problemas a esta zona, a vecinos y comerciantes que no lo quieren y, sin embargo, en otra zona no habría ninguno de esos problemas". "Ese es el camino, por ahí deben de ir las cosas y eso es lo que se debe de hablar, y en eso estamos dispuestos al diálogo".

"Es evidente que llegar a la Malagueta es más caro que hacer esto, pero llegar a la plaza de la Marina no vale más caro que esto; con el dinero que pretenden hacer aquí de gasto, que nadie quiere que se haga, se podía prolongar hasta la entrada de calle Larios y conseguir el plus de viajeros", ha insistido, recordando "las fórmulas complementarias" ofrecidas, como es el metrobús, para llegar a Puerto de la Torre o Campanillas y sumar viajeros.

Por ello, a su juicio, "en la medida que la Junta haga caso a lo que estoy planteando; este tema --retomar hasta el Civil-- no va a ser necesario", porque "va a conseguir la solución, no va a tener inquietudes aquí, ninguna oposición vecinal..." y "tiene los viajeros que busca".

También ha recordado que analizarán el acuerdo del Consejo de Gobierno para ver "en qué medida está todo lo que hemos planteado en otros acuerdos nuestros de junta de gobierno", en referencia a la adenda al convenio.

Por su parte, Bendodo ha insistido en que desde el PP van a exigir a la Junta que "haga viable el metro", pero "terminando el tramo que tienen que terminar, antes de abrir otro frente, antes de iniciar otro tajo" en referencia a las obras de la zona de Corte Inglés.

Por ello, para Bendodo, lo primero que tiene que hacer la Junta "es solucionar el tramo de la avenida de Andalucía, que llevan tres años parado, que aparque este tramo --al Civil--, que lo abordemos mucho más adelante, cuando se termine el tramo al Gualdamedia, que lo retome, si quiere, cuando haya logrado el centro con la red de metro", pero, ha dicho, "la prioridad es terminar urgentemente el tramo de la avenida de Andalucía".

Al respecto, ha aclarado, posteriormente, que para hacer viable el metro la Junta "tiene que captar viajeros", por lo que "en vez de captarlo aquí, creando problemas a los vecinos, que lo haga estudiando la posibilidad de extender desde la Alameda a la plaza de la Marina" y "si lo capta allí, que lo puede hacer, ya es viable".

ONCE AÑOS DE OBRAS

Por otro lado, De la Torre ha recordado que el acuerdo primero del metro es de 2003, por lo que hay "once años de obras desarrollándose en la ciudad" y "muchas de ellas paradas". Por ello, el alcalde ha pedido, como ya se aprobó en pleno, que se realice una auditoria "para ver la realidad de las cuentas y lo que ha ido ocurriendo en esos años del metro", asegurando que "es un tema complejo y complicado", pero que "es bueno arrojar luz".

Ha criticado que lo que se sabe del metro es que "está costando mucho más, está tardando mucho más, y esta creando problemas a la ciudad mayores a lo que podía se prever", por lo que "eso debe ser explicado y analizado", para "a la vista de todo eso tomar decisiones inteligentes", que "además, respeten los compromisos que están establecidos", recordando las declaraciones de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, sobre que el metro no se haría en contra la voluntad de los vecinos. "No se puede tirar a la papelera esas declaraciones", ha sostenido.

"No es buen gobierno aquel que se empeña en hacer una obra que no quiere la gente, que cuesta 40 millones de euros menos y que con eso podía hacer la obra que tenía que estar hecha ya avanzándose hasta la Alameda y no tener entorpecido algo que cuesta 200 millones de euros", ha señalado el alcalde, quien ha dicho echar de menos "el buen gobierno" en la Junta.

Por su parte, Bendodo ha recordado que dentro de una semana se cumplen "4.000 días de obras en el metro de Málaga, 133 meses o lo que es lo mismo hace once años que empezó a excavarse el primer agujero del primer túnel del metro. Once años de obras, de cortes de tráfico, de incomodidades, de problemas, de pérdidas para muchos comerciantes y todavía el metro no ha cumplido sus objetivos ni de rentabilidad social ni de rentabilidad económica", porque "el 20 por ciento de lo que queda va a determinar se es viable o un agujero por el que se pierden millones de euros".

Así, ha dicho que la línea 1 y 2 del metro no lleguen a la Alameda está suponiendo a todos los andaluces "una pérdidas de entorno a 70 millones de euros cada año". "Mantener el metro como está hoy nos cuesta 12 euros por cada personas que se sube al metro", ha criticado Bendodo, por lo que ha considerado que "no solo es normal que pongamos en tela de juicio el criterio de quienes no han sido capaces de cumplir sus objetivos once años después de obras, sino que lo normal sería que alguien hubiera asumido aquí una responsabilidad política, incluso, presentando su dimisión", ha sostenido.

Por ello, ha señalado que tener el tramo "bloqueado" de Vialia Guadalmedia supera "los 200 millones", y teniendo en cuanta las previsiones "va camino de los 300 millones de agujero, sin tener en cuenta todos los andaluces".

REIVINDICACIÓN JUSTA

También el presidente del PP ha asegurado que los vecinos "están reivindicando algo realmente justo y defendiendo sus intereses", por lo que "hoy aquí no solo desde el Ayuntamiento y la Diputación, que también, sino desde el PP queremos pronunciarnos abiertamente" por lo que "consideramos una agresión y una imposición a la ciudad de Málaga".

Bendodo, que ha criticado "la gestión" que está teniendo la Junta en relación con el metro de Málaga, ha respaldado "por completo" la posición que está teniendo el alcalde y del Ayuntamiento "en la defensa de los interés de los malagueños.

Es más, ha incidido en que, si algo ha demostrado Francisco de la Torre "desde el principio, es que cada decisión que él toma la hace pensando exclusivamente en los intereses de Málaga y los malagueños", todo lo contrario, ha continuado, que "lo que demuestran cada día las decisiones que toma la Junta".

En este punto, ha recordado que De la Torre ha negociado el metro "con ocho consejeros", frente "a un alcalde que se mantienen firme en su postura en defensa de los vecinos: un criterio único que ha tenido que lidiar con ocho criterios diferentes".

En suma, Bendodo ha asegurado que "respaldan las posturas de los vecinos" que representan, ha agregado, "el sentir mayoritario, casi unánime de todos los vecinos de esta barriada". "En política no se pueden imponer los criterios a la gente", sino que "hay que hablar con los ciudadanos, hay que plantear soluciones y la imposición nunca es la solución".

"En lugar de pleitear, de agredir, de imponer a la ciudad y al Ayuntamiento", ha pedido Bendodo, que "vuelquen todos sus esfuerzos en que haya llegar el metro a la Alameda, sin más retrasos, es lo que vamos a exigir, que se aparque este proyecto, que se vuelva a sentar la Junta a negociar, no solo con el Ayuntamiento, sino con los representantes de los vecinos". "Mantengamos las ideas claras, la cohesión y la defensa de los intereses generales", ha concluido De la Torre.