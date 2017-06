De la Torre dice que Junta verá cómo resolver oposición de vecinos con metro a Civil y ve declaración "forzada"

Etiquetas

El alcalde asegura que sus mensajes "son constructivos" y señala que están dispuestos "siempre" al diálogo entre administraciones

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha reiterado este viernes que ve "muy forzado" la declaración de interés metropolitano del metro al Hospital Civil, insistiendo que ha sido la Junta quien ha querido hacerla por lo que "verá cómo puede resolver la oposición de los vecinos".

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas sobre el metro al Civil, ha incidido en que "no tengo nada que añadir nuevo", pero sí ha recordado que le "preocupa el bloqueo" de las obras que la Junta "tiene parada hace tres años entre Vialia y el Guadalmedina", ya que, como ha explicado "eso retrasara, inevitablemente, la puesta en servicio del metro hasta el punto físico donde llegue a la Alameda, que ese sí se está haciendo". "Eso es donde debe aplicarse el máximo interés".

El alcalde de Málaga ha asegurado, por otro lado, sobre el ramal del metro al Civil que "saben nuestra posición" y "sabe la Junta hasta qué punto hemos estado implicado en ello", reiterando que la postura del Ayuntamiento era la propuesta alternativa del metrobús.

Ha aludido también como desde hace varias semanas han recordado el convenio marco inicial de 2003, donde el metro está comprometido a llegar hasta la Malagueta, más allá de la plaza de Torrijos. "Esos son nuestros mensajes, que son constructivos y positivos y siempre dispuestos al diálogo entre administraciones como he dicho siempre".

No obstante, ha dejado claro que "no tengo nada que decir" sobre la declaración de interés metropolitano, añadiendo que "he mostrado mi comprensión y nuestro apoyo a la declaración que se hizo en su momento", previo a 2003 con la llegada hasta la Malagueta con vocación de seguir para el este, hasta la localidad vecina de Rincón de la Victoria.

"Todo eso tenía y tiene un claro sentido metropolitano", ha dicho y "eso en su momento dijimos y recordamos ahora, en contraposición a está esta declaración, a mi criterio, absolutamente forzada, muy forzada, pero es un tema que la Junta ha querido plantear y entender así", ha lamentado.