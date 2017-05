De la Torre estudiará declaración de interés metropolitano del metro al Civil para ver si contempla la adenda

Etiquetas

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha señalado que estudiarán la declaración de interés metropolitanos del metro del tramo al Civil, aprobada en Consejo de Gobierno de la Junta este pasado martes, insistiendo en conocer si en la misma se tiene en cuenta el informe que la junta de gobierno aprobó, que, entre otros, se hablaba de la adenda al convenio del metro de 2003, recogida en el protocolo de intenciones suscrito en 2013 y con la que se debían actualizar las obligaciones económicas de cada parte.

En concreto, De la Torre ha recordado que el Ayuntamiento en el informe "hablábamos de los incumplimientos del protocolo, que marcaba que tenía que haber una adenda antes de que se pusiera en funcionamiento el metro y seguimos esperándolo"; o de que en el convenio de 2003 ya se hablaba de "una necesaria planificación intermodal del transporte, la coordinación del transporte público, metro con el transporte el superficie de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT)", lamentando que "nada de eso se ha hecho o impulsado por parte de la Junta".

Por todo ello, ha vuelto a insistir en que se verá el acuerdo adoptado por la Junta "en los términos completos y literales, cómo está, sus fundamento, sus razones, etcétera" y ver "en qué términos está hecha la declaración y si se ha tenido en cuenta el informe hecho por nosotros que se aprobó en la junta de gobierno, eso me parece básico y esencial".

Cuestionado, en concreto, sobre si la Junta asumiese la firma de esa adenda, podría variar la posición del Ayuntamiento y aceptar el metro en superficie al Civil, De la Torre ha insistido en ver "lo que la Junta en relación con nuestro informe menciona en esta declaración".

Es más, ha incidido en que, sobre esa cuestión, no quiere dar la impresión de que se está buscando una cuestión puramente económica, como en su momento parecía cuando se hablaba de cara a los vecinos o comerciantes de la zona, que estaban muy opuestos al metro en superficie. Por ello, ha vuelto a recordar las declaraciones de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "de que no se haría esa obra sin el acuerdo vecinal o las declaraciones del propio consejero, que no contemplaba hacer la obra si no hubiera un acuerdo con el Ayuntamiento".

Por otro lado, también se ha referido a los 40 millones que costaría hacer el metro en superficie al Civil, y ha dicho, al respecto, que "lo que viene a la reflexión y memoria es por qué no se plantea la Junta, lo que creo que tenía que haberse planteado claramente", prolongar la línea que llega "muy poquito" a la Alameda, como estaba previsto, y llegar hasta la zona de la plaza de toros, o, al menos, plaza de la Marina.

Para De la Torre, "eso sí tendría esa vocación de una línea 1 y 2 que se convertiría el día de mañana en la 3" en relación con la prolongación a la localidad vecina de Rincón de la Victoria. "Eso sí tiene un interés metropolitano. Es lo que veo claramente", ha sostenido.

RETRASOS EN ZONA EL CORTE INGLÉS

De igual modo, se ha referido a los tres años de obra parada que acumula el tramo desde Vialia al Guadalmedina, que suma un retraso de seis años, instando a que "se reactive, se haga y se termine". "Eso es interés metropolitano, es interés regional, es interés nacional, es interés de todos, pero, sobre todo, regional de las cuentas regionales", porque "ya saben que cada año de retraso le supone a la economía regional unos 70 millones de euros".

"Nosotros en esta materia, siempre que se habla de metro, recordamos el espíritu inicial", ha recalcado De la Torre, al tiempo que ha vuelto a insistir en la prolongación en la Alameda como "fórmulas que tiene toda la lógica del mundo para que pueda tener interés metropolitano y la terminación de lo que está ahora mismo empantanado".

El alcalde de Málaga, tras ser preguntado sobre, si, finalmente, acabará en los tribunales, ha insistido en que "vamos a estudiar la declaración y vamos a ver si se ha tenido en cuenta el informe que antes me he referido", por lo que "no me gusta hablar en tema de futurible".

"Prefiero en estos temas verlo con claridad, con los papeles exactos, con el texto exacto y no hablar de qué pasaría sí --ha continuado--, ya que es un tema que lógicamente no podemos plantearlo en tal hipótesis o tal otra, sino con un análisis rigurosos, exacto, desde el punto de vista técnico y desde todos los puntos de vista".

Sobre el metrobús, ha señalado que la oferta se hizo "para muchos tramos" como hacia Campanillas o Puerto de la Torre y "como demostración de cómo hacer una política de sumar, de hacer un planificación de intermodalidad entre el transporte bajo tierra y el transporte en superficie".

"Me parece que es la apuesta por el transporte público que había que defender desde que se firmó el convenio de 2003 y que la Junta se olvida de ello cuando plantea este tema en superficie, porque eso, evidentemente, choca con el servicio de la EMT en esa zona y crea problemas al transporte", ha sostenido.

Por último, ha dejado claro que desde el Ayuntamiento "defenderemos siempre el interés general de la ciudad, el interés del transporte público, de los trabajadores de la EMT y también del metro", asegurando que "cuando hablo de que se hagan y se terminen las obras de Vialia al río, que están paradas tres años y que cada año le cuesta al dinero público andaluz 70 millones de euros, estoy defendiendo el interés de los contribuyentes andaluces y de los trabajadores del metro".

El consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Felipe López, confió, después de que el Consejo de Gobierno haya declarado de interés metropolitano el proyecto de prolongación de la línea 2 del metro de Málaga desde Guadalmedina hasta el Hospital Civil y Materno Infantil, que sea "un punto de inflexión" y el alcalde 'popular', Francisco de la Torre, "acabe teniendo el buen criterio de respetar lo que firmó en 2013".

Sobre el calendario de plazos previstos para la obra, el consejero insistió en que la obra podría estar licitada "de forma inmediata" y a partir de ahí "la adjudicación no lleva menos de cinco meses" y luego estaría con dos años de ejecución de obra, por lo que sería sobre el último trimestre de 2019.