De la Torre, abierto tanto a la privatización y municipalización de Limasa y aboga por el consenso

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha reiterado este miércoles que tanto la opción de la municipalización como la privatización del servicio de Limasa están sobre la mesa, recordando que hay una etapa "de estudio y profundización". Además, ha reconocido que dentro de su propio grupo municipal hay distintas posiciones "porque es un tema que se presta a combinaciones múltiples", abogando por el consenso entre todos los grupos municipales.

Asimismo, ha añadido que en el grupo 'popular' hay una etapa "de estudio y profundización", asegurando, además, que "siempre lo hemos hecho, pero más ahora porque es el momento de tomar las decisiones y no es el momento de anticipar una postura que debe ser posterior al análisis profundo de ventajas e inconvenientes de una u otra solución y de todos los informes que de esta materia se puedan tener, internos, externos, de la administración central...".

Eso sí, ha vuelto a reiterar que los ciudadanos tiene que tener claro que "lo que haremos en esta materia va a ser buscar la mejor solución para que la ciudad esté lo más limpia posible, en vanguardia en esta materia, y en conseguir la máxima colaboración ciudadana", además de que, todo ello, esté "encajado económicamente".

Por todo ello, ha abogado por el consenso, tanto en los grupos municipales de la oposición como en el equipo de gobierno, y ha dicho estar "encantado", sobre todo a raíz de las manifestaciones del edil de Medio Ambiente y Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, de las que ha considerado "no interpreto como un órdago", de estar "en un grupo que se expresan con libertad y que, como todos los grupos, tienen opiniones que pueden ser coincidentes cien por cien o parcialmente".

Sobre esta cuestión, De la Torre ha reconocido que en su grupo hay "distintas posiciones porque es un tema que se presta a combinaciones múltiples". "Conozco más o menos lo que opinan los concejales, pero no en detalle en profundidad", ha añadido.

"Me planteo trabajar de una manera armónica, coherente y conjuntada con el grupo al que pertenezco, con todos los grupos me esfuerzo, pero con el PP más todavía". Por ello, ha reiterado que "está abierto a un tema y a otro".

Cuestionado por que pasará si no hay consenso, De la Torre ha vuelto a insistir en que, tanto por una vía como por otra, hay "fórmulas que nos garanticen, que nos ayuden, en definitiva, una ciudad lo más limpia posible" y "con espíritu de colaboración ciudadana lo mejor posible", siempre "en unos términos económicamente encajables en la economía municipal".

"Eso se puede conseguir por una vía y por otra", ha vuelto a incidir, aunque ha reconocido que en las últimas semanas se ha avanzado, con el comité de empresa, en la línea de encajar los criterios para municipalizar, siempre y cuando se incorpore criterios de productividad. No obstante, ha advertido de que "no quiere decir que no tengamos abierto la posibilidad de una reflexión, que siempre hay que hacerla, para acertar, para que no haya errores".

"Estamos abiertos a la privatización y la municipalización, si se incorporan criterios de productividad y voy a trabajar en la misma dirección", ha sostenido el regidor, dejando claro que "no es un camino que haya que estar recorriendo durante meses; de ahí un tiempo prudencial, que es el que tenemos para poder desarrollar ese trabajo de análisis de visión con los expertos internos de la casa del área de Medio Ambiente y Economía, de análisis de los informes que hemos pedido al Gobierno, entre otros".

Por todo ello, ha sostenido que "mientras no tengamos el tema cerrado es lógico que estén abiertas las dos opciones". "Estoy convencido de que se puede hacer bien desde el ámbito privado como público, haciéndolo bien", y "procurando poner mecanismos de estimulo al trabajo".

"El camino está abierto a la municipalización, tengo un camino recorrido con el presidente del comité de empresa, pero condicionado a que haya esos acuerdos de todos", ha reconocido el alcalde, por lo que sopesar ventajas e inconvenientes de una y otra fórmula ha estado permanentemente de fondo en cualquier reunión y análisis.

Por tanto, para De la Torre la municipalización "es una opción que me parece muy válida, interesante de seguir explorando, perfeccionando y articular formulas más convincentes respecto a la calidad que podemos conseguir, pero al mismo tiempo debo tener bien estudiada la fórmula de la privatización, y es algo que vamos a hacer en los próximos días".

"La idea de seguir analizando las dos opciones es necesario", ha asegurado y ha afirmado que "mis análisis en los factores positivos de la municipalización siguen vivos. Es más, trataré de mejorar lo convincente que pueda tener el documento, pero eso no me impide analizar en paralelo como es la fórmula de la privatización".

Así, ha dicho que al camino de la municipalización "le he dedicado más tiempo", pero el de la privatización "tiene un camino recorrido". "Le veo muchas ventajas a la municipalización, con condiciones, como hemos puesto, pero también le veo posibilidades y ciertas ventajas a la privatización", ha concluido.

Sobre la moción urgente presentada por el PSOE sobre la municipalización del servicio de limpieza, De la Torre ha recordado que "no es la primera vez que lo hacen", y "siempre hemos dicho que no es el momento de pronunciarnos hasta que el tema estuviera suficientemente avanzado y consensuado", ha reiterado.

OPOSICIÓN

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, María del Carmen Moreno, ha advertido de que "la "guerra abierta" dentro del PP por la sucesión de De la Torre en la Alcaldía de la capital "no puede afectar a la municipalización de Limasa, la suciedad se ha convertido en el agujero negro del este equipo de gobierno".

El PSOE ha señalado que "la municipalización es la única solución posible de la suciedad en Málaga, ya que ofrece las ventajas como el ahorro de costes, sobre once millones de euros anuales, que se pueden traducir en más horas de trabajo, mejor material y más eficacia en el servicio".

Moreno se ha referido al "momento histórico" que vive la ciudad para recuperar el servicio de limpieza y ha dejado claro que "De la Torre tiene que ser valiente", ha sentenciado.

Por su parte, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha señalado que "la situación por parte del concejal de Sostenibilidad y la amenaza de dejar el puesto nos parecer una pataleta de alguien que tenía demasiado compromiso por un servicio privado". "Estamos en un momento delicado de una decisión, apostamos la municipalización", ha reiterado, confiando "en que se tome la mejor decisión para la ciudad".

El viceportavoz de Ciudadanos, Alejandro Carballo, ha recordado que en el pleno de este jueves se votará el dictamen de la comisión de Limasa. Asimismo, ha considerado que el equipo de gobierno del PP "está a tiempo de tomar una decisión valiente y sin complejos para privatizar Limasa y dividirla en servicios", por lo que le ha tenido también la mano "para que se sume a nuestra idea".

"Podemos albergar ciertas esperanzas a la vista de los últimos acontecimientos", ha considerado, al tiempo que ha dicho, tras señalar que acatarán cualquier decisión, que le parece "surrealista" cómo se ha desarrollado la gestión por parte del alcalde.

Eduardo Zorrilla, portavoz de Málaga para la Gente, ha dicho que De la Torre "le hacen poco caso" con la municipalización "que parece que se queda solo en su partido defendiéndola" y le ha recordado que "tiene nuestro apoyo para sacarla adelante".

Por último, el edil no adscrito, Juan José Espinosa, a favor de la municipalización, ha criticado los "bandazos que viene teniendo" De la Torre en este mandato. Asimismo, ha lamentado que Jiménez "esté chantajeando" una negociación en marcha sobre la municipalización de la limpieza.