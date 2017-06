El alcalde de Torredonjimeno (IU) renuncia al cargo para iniciar el relevo acordado en el pacto con el PSOE

Etiquetas

El alcalde del municipio jiennense de Torredonjimo, Juan Ortega (IU), ha renunciado este martes al cargo para iniciar el relevo acordado en el pacto de gobierno firmado con el PSOE tras las elecciones municipales de 2015, de modo que el socialista Manuel Anguita lo sucederá al frente del Ayuntamiento, tomando posesión del cargo en un pleno extraordinario que tendrá lugar este próximo sábado.

"He tenido el honor de ser alcalde dos años. Mi padre me inculcó el trabajo y pienso que, lo habré hecho o mejor o peor, pero no he parado de trabajar por y para mi pueblo", ha indicado a Europa Press antes del último pleno ordinario que ha presidido y en el que ha presentado su dimisión como regidor.

Ortega ha considerado, en todo caso, que "la evaluación la tiene que hacer la gente", aunque ha valorado que el programa común de IU y PSOE "está cubierto en un 80-85 por ciento". Ello no será óbice para "seguir trabajando y buscar más cosas" que repercutan en el desarrollo de Torredonjimeno y el bienestar de sus vecinos, "intentando devolver un poco la ilusión, esencialmente a quienes están en paro o exclusión social".

Ahora, una vez hecha efectiva su renuncia, deberá convocarse un pleno extraordinario para la elección del nuevo regidor, cuya fecha ya está prevista: será el próximo sábado. "Nosotros sabemos lo que firmamos y lo cumplimos", manifestó Ortega hace unas semanas, cuando ya se estaba organizado el traspaso en al frente del Ayuntamiento.

Se refería así al acuerdo de gobierno único que Izquierda Unida y PSOE rubricaron apenas unas horas antes de la constitución de la actual Corporación, el 13 de junio de 2015. En él, se establecía que ambas formaciones gobernarían los cuatro años con un programa común y diez concejalías (cinco de cada fuerza política) y a lo largo de ese periodo sólo se cambiará de titularidad en la Alcaldía, en el ecuador del mandato.

El ya exalcalde también valoró la convivencia de los dos grupos en el gobierno municipal y destacó que, "si ha habido alguna discrepancia o algo que discutir, se ha dilucidado en las reuniones" que han mantenido de forma permanente. Igualmente, puso de relieve la acción en estos dos primeros años de mandato, en la que "todo lo que se ha hecho ha sido con la aprobación y aquiescencia del equipo de gobierno", aunque a él le haya "tocado estar al frente", al tiempo que se detuvo especialmente en el área social y el empleo.