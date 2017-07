El Tribunal de Cuentas fiscaliza un ayuntamiento y dos mancomunidades de Canarias por no rendir cuenta entre 2013 y 2015

Etiquetas

El Tribunal de Cuentas ha realizado la fiscalización de un ayuntamiento y dos mancomunidades de Canarias por no cumplir con la obligación de rendir las cuentas de los ejercicios de 2013, 2014 y 2015.

En concreto, fiscaliza al Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) por no rendir cuentas en el ejercicio de 2013, así como a la Mancomunidad de municipios de Gran Canaria para la Potenciación de las Energías Renovables, Inversión y Desarrollo por no rendir las cuentas de los años 2013, 2014 y 2015; y a la Mancomunidad de la isla de Lanzarote, Rensuital, por no rendir cuenta de los ejercicios de 2014 y 2015.

En el conjunto nacional, el Tribunal de Cuentas ha acometido la fiscalización de un total de 62 ayuntamientos de más de 5.000 habitantes y una diputación provincial que no habían cumplido la obligación de rendir las cuentas de los ejercicios de 2014 y 2015, con el fin de contribuir a "remover los obstáculos estructurales, organizativos o las prácticas de gestión" que originan el incumplimiento.

Según ha informado el Tribunal de Cuentas en un comunicado, en marzo de 2017 se remitieron oficios a las entidades incumplidoras requiriendo la rendición de cuentas de los ejercicios 2014 y 2015, y solicitando información sobre "una serie de aspectos esenciales" para "evidenciar las razones del incumplimiento".

A principios de este mes de julio, el Tribunal ha cursado una serie de escritos a los alcaldes que aún no han rendido las cuentas solicitadas, citándoles para que se personen ante el Tribunal en caso de que a finales de mes no atiendan esta petición.

Asimismo, el Tribunal ha asegurado que esta personación se efectuaría sin perjuicio de las medidas establecidas en su normativa reguladora, tales como la realización de requerimientos conminatorios y la imposición de multas coercitivas a los responsables de las entidades incumplidoras, "que se harán efectivas sobre el patrimonio de estos".

VINCULAR AYUDAS A RENDICIÓN DE CUENTAS

El Tribunal de Cuentas ha recordado además su recomendación de vincular la percepción de ayudas y subvenciones por las entidades locales a la previa rendición de cuentas por parte de estas.

Andalucía es la comunidad autónoma en la que se hallaban un mayor número de entidades incumplidoras entre estos 62 ayuntamientos, de las cuales, ya han cumplido sus obligaciones las administraciones locales de: Albuñol, Álora, Bailén, Benalup-Casas Viejas, Cádiz, Minas, San Fernando, Ronda, San Juan de Aznalfarache, Villaverde del Río, Villanueva de Ariscal y Villanueva del Río.

Además, aunque tienen pendientes las de 2015, han rendido las cuentas de 2014 de esta autonomía: Archidona, Arcos de la Frontera, Benalmádena, Cártama, Mairena del Alcor, Marbella, Nerva, Garrucha y Ronda; mientras que el Ayuntamiento de Gines ha rendido solo la cuenta de 2015.

También cuentan con ayuntamientos que no han rendido las cuentas de esos ejercicios y tienen más de 5.000 habitantes las comunidades de: Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Madrid, Asturias y la Región de Murcia.

Entre los municipios que no han acreditado las cuentas de 2014 ni 2015 --o de alguno de esos dos años-- destacan: Santoña y Cabezón de la Sal (Cantabria); Toro (Castilla y León); Villarrobledo, Tomelloso, Tarancón, Seseña y Ocaña (Castilla-La Mancha); Cornellà de Llobregat y Puigcerdà (Cataluña); Almendralejo (Extremadura); Formentera (Islas Baleares); San Fernando de Henares (Comunidad de Madrid); y Torre-Pacheco y Caravaca de la Cruz (Región de Murcia).