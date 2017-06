UPN, PSN y PPN respaldan la protesta "en defensa" de la bandera navarra y critican la derogación de la Ley de Símbolos

Etiquetas

Representantes de UPN, PSN y PPN han respaldado y han participado este sábado en Pamplona en la manifestación "por la defensa de la bandera de Navarra".

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha acudido "con ilusión" a una manifestación que ha definido como "una jornada festiva" que transmite "un mensaje claro: tenemos unos símbolos, una bandera" que "nos une a todos los navarros vivamos donde vivamos".

La derogación de la Ley de Símbolos "es una afrenta" a la bandera de Navarra, ha asegurado Esparza que ha esperado que el Gobierno de Navarra y el cuatripartito "hagan una reflexión" y "escuchen a la gente". "Tenemos una bandera que tiene siglos de historia" y "la iniciativa que han tomado ayuda poco a que se conviva con naturalidad en esta comunidad", ha subrayado.

"Al Gobierno de Navarra le hemos trasladado por activa y por pasiva que era un error derogar la Ley de Símbolos, creemos que es un error que se ponga la ikurriña, creemos que es un menosprecio a la bandera de Navarra", ha reprochado el regionalista. "Las banderas y los símbolos representan la realidad institucional de esta tierra; hoy Navarra es una comunidad foral, española, dentro de Europa, y las banderas que tienen que estar son las de cada una de las localidades, la de Navarra, la de España y la de Europa", ha remarcado.

Por su parte, la secretaria general del PSN, María Chivite, ha resaltado que "la bandera de Navarra es la que nos une a todos, es la que representa nuestras instituciones y nuestro mapa institucional, que es Navarra como comunidad foral". "Hay una bandera que nos une a todos y nos representa a todos más allá de lo que ideológicamente pensemos cada uno", ha insistido.

"La gente quiere defender la bandera de Navarra", ha señalado la socialista que ha indicado que "si el objetivo de la derogación de la Ley de Símbolos era que la bandera de la Comunidad Autónoma Vasca ondee en nuestras instituciones, hay una mayoría social que no está de acuerdo con eso".

Por otro lado, ha criticado que en la cabecera de la manifestación hayan estado representantes políticos porque "el protagonismo debe ser de los ciudadanos porque la bandera de Navarra no es propiedad de ningún partido político".

Chivite se ha referido también a las criticas que ha recibido el PSN por respaldar esta manifestación. "Se nos tilda de sectarios, de extremistas. Que alguien diga que la bandera de Navarra es sectaria es que no tienen ni idea de lo que representa la bandera de Navarra y las instituciones navarras", ha contestado.

La socialista ha asegurado que el PSN "coincide" con el manifiesto de los convocantes "que habla de buscar concordia, que reconoce la pluralidad y que busca lo que nos une. Y eso no es ni de extremistas ni de sectarios", ha destacado. Al respecto, ha apuntado que comparten este manifiesto "como también hemos compartido otros manifiestos como el de estar en contra de la corrupción". "Estaremos ahí donde coincidamos con el espíritu de las convocatorias que haya en todo momento", ha agregado.

La presidenta del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado que hoy "es un día muy importante para nuestra comunidad" y ha destacado el "gran apoyo" social "en la defensa de nuestra bandera ante la imposición del gobierno de Uxue Barkos que pretende imponernos la ikurriña en los ayuntamientos tras haber derogado la Ley de Símbolos".

"No debe haber fractura en la sociedad y no lo vamos a consentir", ha incidido Beltrán. "No vamos a permitir que nos roben nuestra identidad y nuestra bandera ni, por supuesto, que nadie utilice a nuestra tierra por intereses nacionalistas vascos", ha aseverado.