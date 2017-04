Unión Minera defiende la "licencia" de la obra de la finca de la alcaldesa y "la legalidad" de las actuaciones

Etiquetas

Unión Minera, que gobierna en minoría el Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas (Sevilla), ha defendido este martes, ante las acusaciones de varias de las fuerzas de oposición respecto a que la alcaldesa, Josefa Ferre, habría construido una vivienda "en suelo rústico y sin licencia", que "la única vivienda existente cuenta con licencia de obra para la reforma que se realizó hace más de una década" y que las alegaciones de la primer edil en el correspondiente expediente de disciplina urbanística probarán "la legalidad" de las actuaciones.

Los grupo municipales promotores de esta acusación son Unidos por el Cambio, la Agrupación Electoral de Villanueva, el PP e IU-CA, toda vez que Unidos por el Cambio y el PP cogobernaban con Unión Minera, hasta la reciente descomposición del gobierno tripartito formado por tales fuerzas, pues aunque el PSOE ganó las últimas elecciones municipales, empató a cuatro ediles con Unión Minera y el pleno estaba fuertemente fragmentado, con 13 ediles repartidos entre seis partidos.

Estos grupos achacan a la alcaldesa la supuesta construcción de "una vivienda con piscina en suelo rústico y sin licencia de obra", lo que podría constituir "un presunto delito contra la ordenación del territorio", asegurando que desde 2012 media un expediente de disciplina urbanística que el Ayuntamiento, entonces gobernado por Francisco Barrera (Unión Minera también) y ahora por Ferre, habría "ocultado" supuestamente, pues según estos ediles no se les concede acceso a la documentación.

A partir de ahí, Unión Minera defiende que los hechos como son "previos" a que Josefa Ferre "ostentara cargo alguno en el equipo de gobierno del mandato 2011/2015 o como presidenta alcaldesa en el actual mandato", pues los mismos "tendrían más de una década". Según Unión Minera, la finca aludida en la denuncia de los ediles de la oposición pertenece a la alcaldesa y a dos de sus familiares, toda vez que "la única vivienda existente cuenta con licencia de obra para la reforma que se realizó hace más de una década". "Las otras edificaciones existentes son una cuadra y una piscina, pero las cuadras son edificaciones propias de suelo rústico y la piscina poseería una antigüedad de más de una década", precisa Unión Minera.

EL EXPEDIENTE "SIGUE SU CURSO"

Al respecto, expone que el mencionado expediente de disciplina urbanística "sigue su curso normal y se encuentra en manos de los servicios municipales correspondientes, que debido a sus escasez de medios y personal, van poco a poco resolviendo los casos planteados, y pendiente de alegaciones por parte de Josefa Ferre y sus familiares", que según Unión Minera "demostrarán la legalidad de las licencias concedidas y de la vivienda existente junto con la cuadra".

Unión Minera, por último, expone que el edil de IU, Juan Carlos Ruiz, "realizó una piscina sin licencia en el año 2010 y siendo concejal de Desarrollo en el equipo de gobierno de Unión Minera, en la legislatura de 2011-15, fue obligado por el anterior alcalde, Francisco Barrera, quien le abrió el correspondiente expediente, a pagar su licencia tras la denuncia del PSOE en un pleno municipal".

"A pesar de cobrar 1.500 euros, recurrió al pago fraccionado en seis veces de dicha licencia, que ascendía aproximadamente a 1.200 euros. La problemática de las edificaciones en suelo no urbanizable está bastante generalizada en el territorio andaluz, pero no puede meterse a todo el mundo en el mismo saco, puesto que no todos los casos son iguales ni todas las construcciones se han ejecutado contrarias a ley", expone Unión Minera.