MADRID. AGUADO ACUDE A VALDEMORO PARA AYUDAR AL ALCALDE A “SACAR DE LA UCI A UN AYUNTAMIENTO QUE ESTABA ARRUINADO POR LA CORRUPCIÓN”

Etiquetas

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, visitó hoy Valdemoro, municipio gobernado por esta formación, para, según dijo, ayudar al primer edil en su lucha por “sacar de la UCI un ayuntamiento que estaba arruinado por la corrupción cuando llegamos”.Aguado aseguro que en Ciudadanos “trabajamos para eso” y manifestó que “queremos que Valdemoro deje de ser el municipio conocido por la 'trama Púnica' y comience a ser un referente en el sur de la región, que se convierta en la capital de la comarca y sea un foco de atracción de inversión y de creación de empleo”.Dijo que es necesario “apostar por un modelo de gestión municipal como el que ha llevado a cabo el Ejecutivo de Ciudadanos de Valdemoro, que ha logrado en dos años reducir la deuda del Ayuntamiento en once millones de euros, poniendo en marcha infraestructuras necesarias como el Parque de Bomberos e incluso bajando impuestos a los valdemoreños”.Tras pedir “responsabilidad” al resto de grupos de la oposición y “que se sienten a dialogar en un momento en el que está en juego el futuro de los vecinos del municipio”, propuso “aprobar un plan de refinanciación lo más justo y razonable posible, pero necesitamos para ello a una oposición que quiera construir y no destruir como ha hecho la corrupción en los últimos años”.Por su parte, el alcalde de Valdemoro, Guillermo Gross, agradeció el apoyo recibido de Aguado y pidió “responsabilidad a los grupos de la oposición para aprobar un plan de refinanciación que garantice servicios básicos municipales, como son el alumbrado público o la limpieza viaria”.A su juicio, “no hay otra alternativa que lograr esa refinanciación y usar el dinero para pagar a los proveedores y no a los bancos, porque los ciudadanos necesitan mirar al futuro con optimismo”.