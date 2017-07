(VIDEO) MADRID. ALMEIDA, DISPUESTO A DEBATIR SI EL MODELO DE GESTIÓN DE CALLE 30 FUE “LESIVO” SI NO SE CRIMINALIZA AL PP

Etiquetas

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, asegura estar dispuesto a debatir, "con todas las consecuencias", si el modelo de gestión de la Calle 30 a través de una empresa mixta con socio privado fue "lesivo" para las arcas públicas y habría sido mejor municipalizarla, pero siempre que la comisión de investigación sobre el tema no se limite a "criminalizar" al PP.Almeida se pronunció así en una entrevista en Servimedia, en la semana en que se celebró la segunda sesión de la comisión de investigación y algunos comparecientes volvieron a criticar la constitución de la empresa mixta Madrid Calle 30 por los sobrecostes que supuestamente produjo.El portavoz popular partió de que en "un proyecto de una envergadura colosal" como la reforma de la M-30 es "muy complicado definirlo todo desde el primer momento", pues durante la ejecución de las obras pueden surgir modificaciones y nuevas necesidades que generen sobreprecios. Pero, puntualizó, "lo que hay que ver es si ese sobreprecio está o no justificado", y en Ahora Madrid "dicen que cualquier sobreprecio automáticamente determina una serie de irregularidades", cosa que él denegó.A partir de ahí, dijo que el PP está dispuesto a "entrar en ese debate" de si el modelo de la gestión mixta es lesivo o no para el Ayuntamiento, y si habría sido mejor hacerlo desde lo público. "Unos entenderán que podíamos tener razón y otros que es mejor la municipalización, pero no es eso lo que se pretende con la comisión de investigación", denunció. "Se pretende criminalizar cuando debería ser un debate sobre un modelo político de gestión"."Estamos dispuestos a entrar en ese debate con todas las consecuencias y a defender si pudo o no ser acertado y, en su caso, las consecuencias que tuvo para los madrileños", insistió, pero partiendo de que "ningún madrileño duda de la utilidad" del soterramiento de la M-30 y si no se hace una comisión de investigación "tratando de criminalizar la gestión" del Gobierno del exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón.