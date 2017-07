VILLACÍS CREE QUE EL PSOE DE SÁNCHEZ HA DECIDODO "ABANDONAR DEFINITIVAMENTE EL CENTRO" POLÍTICO

Etiquetas

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, aseguró este sábado que el PSOE "abandona definitivamente el centro" político con su acuerdo con Podemos en Castilla-La Mancha y con sus concesiones al PSC. Villacís se refirió a ese acuerdo como uno más de los "muchísimos" pasos que ha dado el PSOE hacia su "podemización", como ya se está viendo en ciudades como Madrid o Barcelona, donde los socialistas se comportan como un "socio fiel y de muy fácil manejo". El PSOE "no hace oposición" y se mantiene "calladito" ante Podemos y sus aliados, no es "en absoluto exigente" y sólo brinda un apoyo "gratuito" a Podemos. Se trata de un comportamiento "muy legítimo" pero que, en su opinión, implica que a la tradicional ubicación del PSOE en el centro-izquierda se le puede "borrar" el centro. También cree que el PSC "le ha ganado la batalla" a Sánchez y ahora ni siquiera la unidad de España es una seña de identidad del PSOE de las plasmadas en sus siglas, por lo que queda claro que "definitivamente" ha decidido "abandonar el centro". Villacís comentó que la "purga" del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, con sus consejeros ha sido "muy oportuna" para coincidir con el día en el que un hijo de Jordi Pujol acepta una pena de prisión por corrupción, algo "casual", dijo con ironía, aunque es "difícil no coincidir" con alguna información sobre la corrupción de la antigua Convergència. Subrayó que Puigdemont no cesa a sus consejeros por ser "malos, que también", sino simplemente por no querer participar del "pensamiento único" y no querer "quemarse a lo bonzo", lo cual muestra su concepto "absolutamente totalitario" de la política. Villacís cree que los independentistas están "nerviosos" porque saben que "ha empezado la cuenta atrás" y se ven sin censo, sin papeletas ni funcionarios para hacer su consulta y la única salida es la convocatoria de elecciones.