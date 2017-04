'Vecinos por San Juan' rompe el acuerdo de investidura con el PSOE en San Juan del Puerto

Etiquetas

La asamblea de la formación 'Vecinos por San Juan' ha decidido romper el acuerdo de investidura con el PSOE, el cual gobierna en el municipio onubense siendo la alcaldesa Rocío Cárdenas.

Así lo ha confirmado a Europa Press el concejal de 'Vecinos por San Juan', Manuel Tirado, que ha indicado que la asamblea decidió dar por terminado el acuerdo ante "el incumplimiento" de la mayoría de los acuerdos alcanzados.

En los pasados comicios municipales, el PSOE obtuvo seis ediles, otros seis el PP y el partido de Podemos en San Juan logró un concejal, por lo que el acuerdo de investidura fue determinante.

Tirado ha comentado que dos años después de ese acuerdo de investidura "nuestra paciencia ha llegado al límite" puesto que "no se han cumplido los puntos acordados".

Además, ha subrayado que cuenta con el respaldo de Podemos en esta decisión y ha dejado claro que la posibilidad de un acuerdo con el PP es "imposible" al ser "una línea roja que no se va a cruzar", ha enfatizado.

En un comunicado, 'Vecinos por San Juan' ha apuntado que el PSOE de San Juan del Puerto y por ende el equipo de gobierno "han dinamitado el acuerdo". "Hemos tenido muchísima paciencia con las promesas hechas desde las distintas concejalías a la hora de cumplir con el acuerdo de investidura, pero tras dos años nos hemos percatado de que eran mentiras para escurrir el bulto y no hacer casi nada de lo acordado", han agregado.

Para esta formación, "a la hora de la verdad, el PSOE y el PP de San Juan del Puerto, aún siendo partidos muy diferentes en sus 'modus operandi', acaban siendo 'la pinza real' que sostiene a la vieja política, la del pan y circo".

Tirado ha recordado que exigieron una auditoria de la deuda municipal de los últimos diez años y "se ha empezado hacer sólo desde dos años", algo que considera "insuficiente".

Además, ha recordado que otro de los puntos era "una demanda a Ence por el daño medioambiental generado" en sus años de actividad y "no se ha hecho" y el Consistorio "no solo no lo ha hecho sino que llega a acuerdos con esta empresa". La creación de una oficina de rescate ciudadano, de un portal de transparencia "efectivo"; poner en marcha un reglamento de participación ciudadana son otros de los "incumplimientos".

Por todo ello, la asamblea de Podemos San Juan del Puerto/Vecinos por San Juan ha decidido que su edil, Manuel Tirado, abandone la junta de gobierno local para "desvincularse por completo del acuerdo de investidura con el PSOE de San Juan del Puerto", de manera que seguirá

en la oposición, ya que "ni por activa ni por pasiva permitiremos un gobierno del Partido Popular".

"Seguiremos ejerciendo una oposición crítica y muy dura denunciando todo aquello que no beneficie al pueblo y a la vez continuaremos llevando al pleno nuestras iniciativas políticas y las demandas ciudadanas, así como apoyando aquellas propuestas que sean buenas para San Juan vengan de donde vengan", ha concluido la formación.