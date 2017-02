El alcalde de Vigo asegura que el Celta-Real Madrid no se jugará por motivos "de seguridad"

Etiquetas

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha confirmado que el partido que deberían disputar este domingo el RC Celta y el Real Madrid en Balaídos (20.45 horas) no podrá disputarse por motivos de "seguridad", ya que se ha levantado una de las cubiertas del estadio municipal vigués.

"Esta noche el temporal fue muy severo, levantó la cubierta, una de las chapas; los bomberos no pueden acceder para arreglarlo. El campo no está en condiciones y vamos a primar la seguridad, en estas condiciones no se puede jugar mañana", señaló en declaraciones a Radio Marca recogidas por Europa Press.

En este sentido, el mandatario socialista explicó que la decisión fue consensuada y que para ello habló con el presidente del club gallego, Carlos Mouriño. "Así lo acordamos con el presidente, los técnicos, los bomberos y todos los estamentos implicados. Lamentablemente, hay que posponerlo para otra fecha", indicó, aseverando que la situación es "irreversible".

El primer edil vigués informó además que en estos momentos se está elaborando el consiguiente "informe técnico" y que el Real Madrid será notificado próximamente.