Villacís critica que los ediles de Carmena se comporten como "lobos solitarios" al pensar que "Madrid es suyo"

Etiquetas

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha criticado este lunes que los ediles del Gobierno de Manuela Carmena se comporten como "lobos solitarios" al pensar que "Madrid es suyo" en relación a su denuncia ante la Fiscalía sobre el Open de Tenis de Madrid.

Así lo ha señalado la líder municipal de la formación naranja con motivo de la querella que ha presentado el PP contra los concejales Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer y la exconsejera delegada de Madrid Destino, Ana Varela, por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y un delito societario en relación al contrato del Mutua Madrid Open.

Tras señalar que se pondrá en contacto con el PP para que le expliquen los fundamentos jurídicos de la querella, Villacís ha incidido en el hecho importante de que la sociedad se de cuenta de que, "este Gobierno que alardeaba de ser transparente, está siendo sumamente opaco".

"La respuesta no puede ser sistemáticamente politizar la Justicia y si en este caso observamos que concurren tipos... Cada uno tiene que afrontar las consecuencias", ha destacado, agregando a continuación que no vale que se comporten como "lobos solitarios" al pensar que "Madrid es suyo". "No pueden hacer lo que les dé la gana", ha aseverado.

"Tratan de hacer un contrato con un despacho que es el mismo despacho que la Empresa Municipal de la Vivienda. Siempre car en el mismo y utilizan 50.000 euros, la cifra mágica que permite hacerlo de forma discrecional, a dedo y de forma caprichosa. Sin concurrencia, sin pliegos y sin publicidad", ha censurado.