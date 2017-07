Villacís cree que el PSOE se está "podemizando" tras el acuerdo entre los socialistas y Podemos en Castilla-La Mancha

Etiquetas

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este viernes que el PSOE se está "podemizando", tras el acuerdo entre Podemos y el presidente autonómico socialista, Emiliano García-Page, para que la formación morada pase a formar parte del Gobierno regional.

Así lo ha expresado este sábado Villacís en declaraciones a los periodistas en la Plaza de Antón Martín. "A nosotros no nos preocupa quedar aislados de políticas que no compartimos, todo lo contrario, porque cuando te metes en política te metes para hacer un programa de Gobierno y, desde luego, el programa de Gobierno de podemos no es nuestro programa de gobierno" ha asegurado.

En este sentido, Villacís ha señalado que la formación naranja no está a favor "de subir los impuestos, ni de crear redes clientelares como hace Podemos allí donde gobierna", ni a favor de aumentar las subvenciones "salvajemente" como están haciendo, a su parecer, "en Madrid o Cataluña".

"Lo estamos viendo en Madrid donde la gestión es absolutamente caótica, lo estamos viendo en Cataluña y no estamos a favor de proyectos que en sí mismos tienen graves problemas internos", ha criticado.

Asimismo, la portavoz de Ciudadanos en el Consistorio ha opinado que no hacía falta un Gobierno entre PSOE y Podemos en Castilla La Mancha para confirmar que "el PSOE se ha podemizado desde hace mucho tiempo".

"Se está 'pseizando', lo que propone se parece más al programa del PSC que al programa del PSOE de toda la vida; y, además, vemos que se está podemizando y lo estamos viendo en las capitales donde se están apoyando programas de Gobierno sin ningún tipo de condición, sin ningún tipo de exigencia, y sin ningún tipo de oposición", ha concluido.