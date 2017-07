Villalobos celebra la aprobación del Supera V con la que "se gana tiempo para mejorar los municipios"

Etiquetas

La dotación presupuestaria ha sido ratificada este viernes en pleno extraordinario pese al voto negativo de IU

La quinta edición del Plan Provincial de Inversiones Financieramente Sostenibles (Plan Supera) se ha aprobado de manera definitiva este viernes en un pleno extraordinario y urgente de la Diputación de Sevilla con el que, según el presidente del organismo provincial, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), "se va a ganar tiempo para que los Ayuntamientos de la provincia puedan ejecutar cuanto antes las mejoras para sus municipios".

En este sentido, Villalobos ha indicado que "ya que se tienen los Presupuesto Generales del Estado (PGE) aprobados --que regulan la aplicación del superávit de las Administraciones públicas-- y ya que desde la Diputación de Sevilla se ha sido precavido y se ha actuado con celeridad, se ha podido avanzar, mucho antes que otras diputaciones, con un plan que pretende solventar las peticiones que los alcaldes nos hacen llegar permanentemente"

De esta manera, se ha dado luz verde a una medida que destinará la cantidad de 59.841.491,40 euros, de los cuales 39.384.376,28 euros se destinarán a programas de inversiones que serán acometidas por los consistorios, mientras que 20.457.115,12 euros se utilizarán para sufragar programas de carácter supramunicipal. Cabe recordar, que estos fondos proceden del superávit que ha tenido el organismo provincial tras el ejercicio fiscal del año 2016.

Este plan ha sido aprobado con el voto negativo de IU-CA, al entender, en palabras de la portavoz de la federación de izquierdas, Engracia Rivera, que "este plan pese a que estamos de acuerdo con él y es necesario para las localidades de la provincia viene a tapar el problema político que existe en Santiponce".

En concreto, Rivera ha señalado que "no está acorde a la ley" que el acogimiento de la localidad poncina sea a través de "un decreto de Alcaldía de una alcaldesa en minoría" y "no de un acuerdo plenario". Asimismo, la portavoz ha lamentado que se "acometa ya la aprobación" del Plan Supera "cuando este se va a tratar este próximo lunes o martes en el Pleno Municipal de Santiponce".

Al respecto, la responsable del área de Cohesión Territorial, Asunción Llamas, ha indicado que "no se van admitir" resoluciones del Pleno de Santiponce que presenten proyectos nuevos "ya que el plazo de recogida de solicitudes terminó el pasado 5 de mayo, un plazo inamovible" para que los proyectos puedan ejecutarse. "No es que exista voluntad política para atender la cuestión de Santiponce, sino es que no existe tiempo", ha apostillado.

De su parte, Villalobos ha reseñado que "hay que aprovechar la oportunidad de convertir ese superávit en proyectos que los ayuntamientos, sean del signo que sean, tengan la posibilidad de ejecutarlos", por lo que "si en el caso de Santiponce tiene un problema y no lo subsana pues se quedará sin esas inversiones, pero por responsabilidad política hay que hacer todo lo posible para facilitar las obras".

Asimismo, el mandatario provincial ha avanzado que "si para el próximo año la Diputación obtiene un nuevo superávit se invertirá en un nuevo Supera" con la particularidad de que este sería "en una etapa preelectoral que vendría bien a todas las formaciones políticas".