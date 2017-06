XSP da un suspenso a Foro a mitad de mandato por "lenta y errática gestión"

Etiquetas

El Grupo Municipal de Xixón Sí Puede (XSP) en el Ayuntamiento de Gijón ha criticado este viernes la "lenta y errática gestión" del Gobierno local de Foro, a lo que ha dicho darle un "suspenso" cuando se cumple ya el ecuador de su mandato.

Así lo han dejado claro en la rueda de prensa ofrecida en este día para hacer balance de estos dos años de mandato, protagonizados, según XSP, por un nivel de ejecución bajo, a lo que han sumado una "falta de liderazgo".

Algo que, según ellos, queda patente en cuestiones tan concretas como la realización de la pista cubierta de Cimavilla, una propuesta de Xixón Sí Puede aprobada ya en el Pleno de agosto de 2015, la instalación de unos baños en la playa de Poniente (pendiente desde 2016), o la construcción del campo para la práctica prioritaria del fútbol femenino en Ceares, acordada en mayo de 2016 tras llevarla XsP al Pleno. Ninguna de ellas se ha llevado a la práctica.

Para el portavoz municipal de XSP, Mario Suárez, el Ayuntamiento camina "a ritmo de improvisaciones" para resolver los problemas que surgen en el momento, sin que parezca que haya capacidad de anticiparse a los mismos. Como ejemplos, ha citado las quejas de las asociaciones vecinales por el modelo de participación ciudadana o a las entidades sociales, culturales y deportivas por las rigideces administrativas y el alargamiento de los plazos en el Ayuntamiento.

Por todo ello, ha considerado que no hay un modelo de ciudad a corto y a medio plazo, sino proyectos "parcializados", como es en el caso del Plan de Movilidad, que se pretende sacar adelante sin resolver cuestiones de calado para el diseño de la ciudad como el Plan de Vías, el PGO o la ampliación del hospital de Cabueñes, según XSP. Del Plan de Movilidad han dicho que "peca" de centralidad y se olvida de los barrios y de la zona rural.

Por otro lado, ha lamentado la falta de coordinación o entendimiento con otras administraciones para abordar asuntos fundamentales para la ciudad como el Plan de Vías o la contaminación atmosférica o de las aguas.

Por contra, ha defendido que Xixón Sí Puede ha sido quien ha tenido que plantarse y alertar de las consecuencias de estancarse en la pasividad, como es el caso de la depuración de las agua o el estado de abandono del túnel del metrotrén, y buscar soluciones de consenso, al tiempo que ha presentado alternativas viables. Para XSP, en cambio, cree que falta el impulso para ejecutarlas y cerrar temas abiertos en la ciudad desde hace ya demasiados años.

RENTA SOCIAL, EL MAYOR LOGRO

A nivel de política social, ha reprochado que aunque hay un Plan de Actuación Comunitaria aprobado desde mayo de 2016 y mínimamente presupuestado este año, no se han visto avances, más allá de la "vaga" intención de ponerlo en marcha. A esto ha sumado la creación de un registro "ilegal" de solicitantes de vivienda y que aún sigue sin entrar en funcionamiento el Plan contra la Exclusión Residencial. Tampoco se sabe nada de la propuesta de XSP para hogares independientes para los jóvenes ex tutelados ni del programa 'Housing First'.

Asimismo, han aludido a remunicipalización del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) que XSP impulsó. Aunque han dicho ser conscientes de las dificultades de este proceso, han recalcado que no van a consentir que se mantenga el modelo actual, que basa, a su juicio, su sostenibilidad en los bajos salarios y la falta de derechos de las trabajadoras y los usuarios.

Han criticado, en otro orden de cuestiones, al modelo del Equipo de Gobierno en el apartado cultural y participativo, con políticas que apuntan a una "ciudad balneario", según XSP, "en la que se utilizan los medios al alcance para acallar las manifestaciones populares, culturales y musicales en las calles o en espacios más allá de la titularidad municipal", han incidido.

Como contrapunto a este modelo, Xixón Sí Puede ha dicho apostar por uno participativo de ciudad, en la que el protagonismo venga de la sociedad civil. Como ejemplos, han citado el proceso para el plan de usos de Tabacalera o la Comisión para la Dinamización de Cimavilla.

Algo similar han indicado echar en falta en el caso de lograr un consenso que permita la música en vivo en los establecimientos de hostelería y no perseguir la música en la calle. "Multar a una banda de gaitas por actuar a las siete de la tarde o paralizar una fiesta escolar a las doce de la mañana suena a cualquier cosa menos a sentido común", han recalcado.

Como logro de este mandato, tras la iniciativa conjunta de XSP e IU, han destacado la puesta en marcha de la Renta Social Municipal, al objeto de que no haya nadie sin unos ingresos mínimos en Gijón. Han advertido, eso sí, de que estarán vigilantes a la ejecución de este programa, a lo que han dejado claro que no les valdrán excusas ni permitirán que la ineficacia se parapete tras la burocracia. Para ellos, es una oportunidad que tiene el Gobierno local de demostrar con este proyecto que tiene capacidad para cumplir sus compromisos.