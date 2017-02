Xulio Ferreiro mantiene la cuestión de confianza tras romperse la negociación con el PSOE, al que reprocha "deslealtad"

Etiquetas

"No podemos firmar un papel en blanco", dice el presidente de la gestora local antes del pleno de este sábado

Marea Atlántica y PSOE han roto las negociaciones de las últimas horas para evitar el pleno de la cuestión de confianza, vinculado a la aprobación de los presupuestos, convocado por el alcalde herculino, Xulio Ferreiro, al no materializarse en un acuerdo el acercamiento que se produjo a finales de la semana pasada.

En sendas ruedas de prensa, ambas formaciones han ratificado la decisión que el alcalde ha vinculado con una actitud de "deslealtad" por parte del grupo municipal socialista.

Desde las filas socialistas, se ha relacionado la falta de un acuerdo con las exigencias impuestas por parte de las bases de la Marea Atlántica. En este punto, ambas partes han discrepado también.

Así, según los socialistas, la Marea introdujo en las reuniones de este jueves y viernes el debate sobre asuntos como el área metropolitana, un plan de movilidad y las actuaciones en la fachada marítima.

Sin embargo, el alcalde ha argumentado que estas cuestiones fueron incorporadas por los socialistas "en la discusión".

En concreto, ha precisado que se plantearon ya en las reuniones celebradas la semana pasada, para intentar llegar a un acuerdo sobre la aprobación de las cuentas para este año, pero que quedaron pendientes de debate. "Esos asuntos iban en su documento", ha recalcado.

GARANTIZAR LA ESTABILIDAD

Además, ha insistido en que, para la Marea Atlántica, "el escollo básico era garantizar la estabilidad".

"Ir juntos más allá del presupuesto", ha explicando reconociendo que su planteamiento pasaba por el apoyo en cuestiones como el área metropolitana o "a la defensa de la titularidad, gestión e iniciativa pública de los terrenos del Estado en el puerto".

Ferreiro, que ha comparecido junto a los demás miembros del ejecutivo local, ha apelado también a la "generosidad" por parte de la Marea en estas reuniones, pero ha insistido en que hubo, por parte del PSOE, un planteamiento de "deslealtad".

"Confirmado hoy cuando no asume ningún tipo de compromiso con el gobierno municipal, intentando estar gobernando en la gestión de proyectos y por otro estar en la oposición", ha apuntado.

"BANCO DE PRUEBAS"

El regidor coruñés ha admitido que su grupo y los socialistas están "condenados a entenderse", pero ha recalcado que el PSOE no puede "garantizar para la ciudad lo que pueden tener para ellos mismos", en alusión a las dimisiones en las filas socialistas que llevaron a la constitución de una gestora local.

También ha expresado su confianza en que no se use A Coruña "como banco de pruebas para nuevos experimentos políticos", ha añadido ante el escenario que se abre en caso de que no obtengan el respaldo a los presupuestos ya que la oposición tendría la posibilidad de presentar una moción de censura.

Mientras, de las negociaciones, el alcalde ha subrayado, no obstante, la posición del presidente de la gestora, Florencio Cardador.

De él, ha dicho que "demostró capacidad de diálogo", aunque, a colación, ha lamentado que este espíritu no sea "mayoritario en el PSOE".

POSICIONAMIENTO DEL PSOE

En una comparecencia minutos antes de la del alcalde, el propio Cardador y el concejal José Manuel García han dado por "interrumpidas" las negociaciones y han culpado de ello a la inclusión de otras propuestas por parte de la Marea, al margen de los presupuestos y la cogestión de algunos proyectos.

"No entendemos por qué se incorporaron elementos nuevos", ha indicado García, quien ha manifestado que estarían dispuestos "a retomar" el principio de acuerdo alcanzado el miércoles.

Además, ha asegurado que la postura del PSOE pasaba por dejar, para un debate posterior y en una comisión política, los asuntos para los que la Marea reclamaba apoyo.

Por su parte, preguntados sobre su posicionamiento en el pleno de este sábado, Cardador ha dicho que la decisión corresponde al grupo municipal socialista. Antes, García ha instado al alcalde a "aplazar o suspender" el pleno de este sábado.