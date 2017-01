La Xunta dice que desbloquear el Área "está en manos" de Caballero y avisa sobre entrar en una "espiral de ilegalidades"

Etiquetas

Rueda apela al alcalde de Vigo a "subsanar" los "condicionantes legales que no se cumplen" en transporte para hacer efectiva la constitución

La Xunta de Galicia ha señalado este lunes que el desbloqueo del Área Metropolitana de Vigo "está en manos" de Abel Caballero, alcalde de la ciudad olívica, y ha alertado sobre la disposición del regidor a entrar en una "espiral perniciosa de ilegalidades" que "no lleva a ninguna parte".

Así lo ha manifestado el delegado territorial del gobierno gallego, Ignacio López-Chaves, en un encuentro con los medios en el que ha proclamado insistentemente en el deseo de la Xunta de que el Área Metropolitana funcione.

"Creemos tanto en el Área Metropolitana que hemos aprobado una ley, luego la modificamos, no hay nadie que crea más en el Área que la Xunta; deseamos de todo corazón que se ponga en marcha", ha aseverado, al tiempo que ha añadido: "pero las administraciones tienen que cumplir la ley".

A ese respecto, ha justificado que la Dirección Xeral de Administración Local no haya aceptado inscribir el Área en el Rexistro de Entidades Locais de Galicia al considerar que no se cumplieron los requisitos legales para hacerlo. La Xunta entiende que la elección del presidente del ente supramunicipal (el propio Caballero) no es válida, al tiempo que cuestiona la puesta en marcha efectiva del Área sin que Vigo se haya integrado en el plan de transporte metropolitano de la Xunta.

Por ello, el gobierno gallego ha señalado que "está en manos" del alcalde de Vigo desbloquear la situación. "La inscripción es fácil de subsanar: que cumpla el convenio, se integre en el transporte metropolitano, y luego se continúa la sesión constitutiva del Área", ha concluido López-Chaves.

Sin embargo, el delegado territorial no ha sido optimista al respecto, y ha constatado que Caballero "no cumple el convenio y parece que no quiere cumplirlo". "El que impide la puesta en marcha del Área Metropolitana es Abel Caballero, porque sabe que sin entrar en el transporte no hay Área", ha sentenciado.

"ESPIRAL PERNICIOSA DE ILEGALIDADES"

López-Chaves ha criticado que el alcalde de Vigo no cumpla "lo que firmó delante de los otros 13 alcaldes", y ha precisado que las diferencias no se deben a la interpretación del acuerdo. Así, ha apelado a la "claridad" del texto y ha señalado que "no hace falta interpretación, sino voluntad de cumplirlo".

Por todo ello, el delegado de la Xunta ha advertido de que Caballero, en su "huida hacia adelante sin amparo legal", puede entrar en una "espiral perniciosa de ilegalidades", y le ha invitado a "que deje las valoraciones jurídicas para los jurídicos".

En referencia a esa cuestión, López-Chaves ha recordado que regidor ya está advertido de las posibles irregularidades, en virtud de varios informes del Consello Consultivo de Galicia y de la propia resolución de la Dirección Xeral de Administración.

Con respecto a la posibilidad de acudir a la vía contencioso administrativa para instar al Ayuntamiento olívico a cumplir el convenio del transporte, el delegado ha señalado que, aunque "no se excluye nada" y "se están analizando todas las alternativas", lo cierto es que esa decisión supondría "retrasarlo todo".

RUEDA CENSURA QUE CABALLERO "TIENE DECIDIDO QUE NO"

En esta misma línea se ha pronunciado este lunes el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien apunta que "en la propia resolución por la que se acuerda la no inscripción" del Área Metropolitana "se establece que hay una serie de condicionantes legales que no se cumplen", "derivado sobre todo de la no entrada de Vigo en el transporte metropolitano y de una serie de acontecimientos que se produjeron durante la sesión constitutiva".

A preguntas de la prensa en Noia, Rueda ha remarcado que "lo que tendría que suceder es que se subsanasen y se procediese a su inscripción y funcionamiento", "si no se cumplen es muy difícil", pero "el alcalde Vigo tiene decidido que no" va a participar en el transporte metropolitano, "el requisito fundamental no se cumple".

DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS

Por otra parte, López-Chaves también se ha referido a la designación, de forma provisional, de interventor, tesorero y secretario del Área, unos nombramientos realizados por la Diputación de Pontevedra, y que han sido cuestionados por la Xunta de Galicia.

Así, la administración autonómica ha remitido sendos escritos al Ayuntamiento y a la propia Diputación para advertirles de que la comisión circunstancial de servicios por parte esos funcionarios solo puede ser determinada por la Xunta de Galicia, que es la administración competente para la provisión y clasificación de puestos de empleados públicos.

Hasta que esa clasificación se produzca, los puestos no existen y, por tanto, "la Diputación de Pontevedra no puede conceder comisiones circunstanciales para puestos que no existen".