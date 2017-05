La abstención de PP permite a PSOE-PRC aumentar el sueldo del concejal de Deportes

Etiquetas

Torrelavega Sí, ACPT y Torrelavega Puede lo han rechazado y han criticado que no se destine el dinero a la gerente de la ADL

El PP en el Ayuntamiento de Torrelavega ha ayudado este martes a que el equipo de Gobierno (PSOE-PRC) sacase adelante en el Pleno el aumento de la dedicación y, por tanto, de sueldo, tanto del concejal de Deportes, Ferias y Mercados, Jesús Sánchez, como de la responsable de prensa y cargo de confianza de los regionalistas.

Ambos incrementos los ha justificado el equipo de Gobierno en la amortización de la plaza del asesor en materia deportiva, cuyo sueldo se redistribuirá entre esos dos cargos, una explicación que no ha cuestionado el PP pero sí el resto de la oposición (Torrelavega Sí, ACPT y Torrelavega Puede), que ha considerado que ese dinero debería de ir a la gerente de la Agencia de Desarrollo Local que "está saturada".

El concejal de Recursos Humanos, José Luis Urraca, ha defendido la capacidad de PSOE-PRC para determinar su reorganización interna y ha destacado el trabajo "a dedicación completa que hacen desde el inicio de la legislatura" tanto el edil de Deportes como la responsable de prensa aunque no se les estuviese remunerando por ello.

Igualmente se ha pronunciado el teniente de alcalde y portavoz del PRC, Javier López Estrada, que ha ensalzado la dedicación de Jesús Sánchez y la responsable de prensa aunque ha dicho saber que debatir aumentos de sueldos a cargos políticos y de confianza facilita la "demagogia" por parte de la oposición.

Desde Torrelavega Sí, ACPT y Torrelavega Puede han pedido que destinar el dinero a incrementar la dedicación de la gerente de la ADL, algo que reivindica "día sí y día también" la concejala del área. "Vergüenza debería de darles", ha espetado Blanca Rosa Gómez Morante a los miembros del equipo de Gobierno por "repartirse así el dinero".

Mientras que el PP no ha entrado en el fondo de la cuestión al considerar que la reorganización interna del equipo de Gobierno no es cosas suya y ha acusado a ACPT de ser "quien firmó un pacto con PSOE-PRC que les permite gobernar y hoy subir sueldos", ACPT y Torrelavega Puede no sólo lo han rechazado al considerar que el dinero debería destinarse a áreas como servicios sociales sino que, en el caso del concejal de Deportes, no entienden que se le suba el sueldo cuando su "gestión es más que dudosa".

También se ha debatido sobre las ayudas del Fondo Extraordinario de Suministros Básicos de 2016, cuya concesión directa ha sido aprobada por unanimidad pero no sin las críticas de la oposición al equipo de Gobierno por el retraso en el pago de estas ayudas "tan necesarias" para las familias de la ciudad.

Desde ACPT, Iván Martínez ha denunciado los "errores" acumulados en la concesión de estas ayudas, impulsadas a través de un convenio del Ayuntamiento con el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) del Gobierno de Cantabria, y que han hecho que 371 familias estén esperando a su cobro.

Pero no sólo eso, ha criticado Martínez, sino que el Consistorio no justificó a tiempo las más de 600 ayudas solicitadas lo que le obliga "a devolver al Ejecutivo 50.000 euros" de los 250.000 aportados por el Gobierno a este fondo, en el que el Ayuntamiento ponía 50.000 euros hasta alcanzar un total de 300.000 euros.

Esto lo ha achacado al "mal funcionamiento" de algunas unidades de servicios sociales, que no han resuelto los expedientes de las ayudas en tiempo y forma, lo que ha hecho que, del más de un millar de unidades familiar en condiciones de optar a ellas, sólo se hayan aprobado 371 y que, aún así, esas familias lleven desde enero esperando a recibir las partidas de este fondo.

En la misma línea se ha pronunciado el PP, cuya edil Berta Pacheco ha cuestionado la "solidaridad" del Gobierno de Cantabria con las familias necesitadas de Torrelavega, para las que "en ningún caso iban a ser suficientes los 300.000 euros iniciales" porque, aunque finalmente el Gobierno sólo pondrá 200.000, ha enfatizado que "el Ayuntamiento ha tenido que sumar a sus 50.000 otros 316.000 euros", lo que supone finalmente poner más del doble que el Ejecutivo.

López Estrada ha reconocido el "error en nuestro propio sistema" aunque ha esperado que, con la aprobación de la concesión directa de estas ayudas, se puedan paliar los "inconvenientes que hayamos podido causar" a los ciudadanos que esperan estas ayudas.

Igualmente, la concejala del área, Patricia Portilla, ha reconocido que la concesión de las ayudas de este fondo "por supuesto que es mejorable" pero ha pedido que se valore el paso dado por el Ayuntamiento de Torrelavega de adherirse a este fondo, algo que "otros ayuntamiento no han hecho" como el de Santander.

También ha destacado el "compromiso" del Gobierno de Cantabria PRC-PSOE con este fondo que, aunque "será mejorable", antes no existía y las familias con necesidades no podían optar a este tipo de ayudas de hasta 1.500 euros para gastos de alimentación, alquiler o electrodomésticos.

EXPROPIACIONES POLÍGONO 'EL VALLE'

También se ha aprobado de forma provisional el proyecto de expropiación de parcelas a propietarios que no se han adherido a la Junta de Compensación del polígono 2 'El Valle', que se remitirá a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) para desarrollar este plan parcial.

Con los votos a favor de PSOE, PRC y Torrelavega Sí y la abstención de PP y Torrelavega Puede ha salido adelante este punto, en el que solo ACPT ha votado en contra para "no ser el brazo ejecutor de promotores y constructores" para quitar fincas a "sus propietarios legítimos" por no hacer "aceptado el poco dinero" que les daban por ellas.

Desde PSOE-PRC, han defendido la legalidad de este tramite y han considerado que el desarrollo de este plan parcial no puede detenerse más años "hasta que esos propietarios se pongan de acuerdo" para vender sus "huertas", que es "lo único que hay en esos terrenos".

El edil de Urbanismo, José Otto Oyarbide, ha criticado la "demagogia" de ACPT porque "sabe" que en ese espacio no sólo se harán viviendas de protección oficial sino también dotaciones sanitarias, educativas o sociales. "No se expropia a beneficio de ningún promotor o constructor sino a beneficio de la ciudad", ha añadido.

Seguidamente, se ha debatido la aprobación inicial de otro proyecto de expropiación de parcelas no adheridos a la Junta de Compensación del polígono 3 'El Valle', y en el que todos los grupos han mantenido la misma postura: PSOE, PRC y Torrelavega Sí lo han apoyado, PP y Torrelavega Puede se han abstenido y ACPT lo ha rechazado.

NOMBRAMIENTO DE HIJO PREDILECTO A EGUSQUIZA

En la sesión, la Corporación ha dado luz verde al nombramiento del director de la Sociedad Coral de Torrelavega, Manuel Egusquiza, como Hijo Predilecto en reconocimiento a sus "extraordinarios méritos" y colaboraciones con la ciudad.

Aunque la concesión ha contado con el apoyo de la mayoría del Pleno (PP, PSOE, PRC, Torrelavega Sí y ACPT), el grupo Torrelavega Puede se ha abstenido al considerar que estos reconocimientos deberían partir de la sociedad y no ha propuesta del equipo de Gobierno.

Frente a ello, la concejala Verena Fernández ha asegurado que la concesión de este nombramiento ha sido propuesto por los miembros de la Sociedad Coral de Torrelavega con el apoyo de otros colectivos.

El Pleno también ha aprobado a una moción de Torrelavega Puede para declarar la ciudad libre de paraísos fiscales, con medidas para evitar que empresas con sociedades en esos paraísos fiscales puedan acceder a contratos públicos. Esta iniciativa ha salido adelante con el apoyo de PSOE, PRC, Torrelavega Sí y ACPT y la abstención del PP.

Por unanimidad, se ha aprobado conceder una subvención directa a la Asociación Cultura Portugal para organizar la segunda edición del festival 'Soundcity Torrelavega' en el marco de la fiestas de La Patrona.