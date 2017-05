El alcalde de Barbate no cesará al edil de Cultura pero "reprueba su actitud" en las redes sociales

Etiquetas

El alcalde de Barbate (Cádiz), Miguel Molina (PA), ha afirmado que no cesará al edil de Cultura, Sergio Román (PA), al considerar que "se ha disculpado y ha admitido su error", aunque ha señalado que "reprueba su actitud" en las redes sociales.

Cabe recordar que la pasada semana tras la emisión de la serie 'Perdóname Señor', una vecina realizó un comentario criticando "el argumento de la serie" y "la palabrería de algún concejal", así como que le gustaba "chupar cámara", a lo que el edil de Cultura contestó diciendo que "a unos les gusta chupar cámara y a otras chupar otras cosas, y encima cobrando". Esta situación provocó que toda la oposición en bloque pidiera su dimisión.

En una nota, el alcalde ha calificado dicho comentario de "desafortunado", considerando que "el equipo de gobierno nunca ha apoyado tal manifestación ni la actitud del concejal en dicho momento concreto". No obstante, ha recordado que el comentario "fue retirado a los pocos minutos, tras lo que Román pidió disculpas tanto públicamente como en privado a la persona que se pudo sentir ofendida con él".

Por ello, a juicio del alcalde, "ya se ha hecho lo que se debía hacer, y este tema no puede ir a más". "No se puede lapidar a alguien por equivocarse, y menos admitiendo el error", ha afirmado Molina, que ha señalado que el concejal "está haciendo un gran trabajo desde la Delegación de Cultura, y es a lo que se tiene que dedicar a partir de ahora al cien por cien".

Asimismo, ha indicado que el edil de Cultura ha recibido una sanción a nivel interno, con la advertencia de que cualquier comportamiento reincidente acarreará otras sanciones "de máxima dureza".

Además, el alcalde ha afirmado que "si alguien quiere llevar al concejal de Cultura a los tribunales, está en su derecho, y acataremos la decisión judicial, como no puede ser de otra manera".

Finalmente, el alcalde ha reiterado que no va a cesar al concejal de Cultura ni va admitir su dimisión, ya que "ha pedido disculpas y ha reconocido el fallo". No obstante, Molina ha añadido que "esta situación no se volverá a repetir, para lo que ya hemos puesto las medidas oportunas".