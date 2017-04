El alcalde exige "responsabilidad'" al PP para la aprobación del PGOU

Etiquetas

El alcalde de Torrelavega, el socialista José Manuel Cruz Viadero, ha exigido "responsabilidad'" al Partido Popular para la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y que "no intente hacer depender de otras administraciones" el visto bueno a su revisión.

Cruz Viadero ha pedido al PP que primen los intereses de la ciudad y de futuras generaciones y no intereses partidistas en un tema "tan fundamental" para el desarrollo de la ciudad como la revisión del Plan General.

El regidor ha estado acompañado por el primer teniente de alcalde, Javier López, para quien "no es el momento de hacer oposición al Gobierno de Cantabria sino de pensar en lo que necesita esta ciudad".

Ambos se han pronunciado así en una rueda de prensa tras conocer "con sorpresa" la posición del Partido Popular expresada ayer por su portavoz, Ildefonso Calderón, quien solo votará a favor del PGOU en el Pleno si se firman dos convenios, con el Gobierno de Cantabria y la Administración central para el soterramiento de las vías de Feve, y con el Ejecutivo autonómico para la estación Intermodal.

"Con sorpresa", ha reconocido el alcalde, porque esta postura no se había manifestado previamente en las más de veinte reuniones que se han mantenido en la comisión de seguimiento de la Revisión del Plan General, según ha dicho.

Cruz Viadero ha recordado que tras haber obtenido el documento de la revisión del PGOU el visto bueno por parte de los siete servicios municipales afectados y de los respectivos organismos sectoriales, la consiguiente aprobación inicial en el Pleno daría lugar a la fase de participación ciudadana, por lo que considera "un error" la postura de los populares "ya que lo que están haciendo es bloquear la posibilidad de que los ciudadanos puedan dar su opinión y participar en el proceso".

"Es insólita esta postura de intentar hacer depender la aprobación de un documento tan importante como el Plan General para la ciudad, de inversiones con otras administraciones, porque somos nosotros los torrelaveguenses, el Ayuntamiento, los que tenemos que decidor qué tipo de ciudad queremos, sin depender de inversiones con otras administraciones", ha remarcado el alcalde, que espera que los populares "recapaciten".

En este sentido, el equipo de Gobierno les ofrece "diálogo, diálogo y diálogo" y "limar" todas aquellas cuestiones que sean objeto del Plan General.

Así, el regidor le ha pedido al Partido Popular responsabilidad porque "ya llegó la hora de los políticos". "Si el Plan General no se revisase, este equipo de Gobierno perdería poco; la que perdería muchísimo es esta ciudad y todos los torrelaveguenses", ha advertido, mostrando su convencimiento de que esto no va a ocurrir.

"No se trata de hacer o no un favor al equipo de gobierno, sino de darles la oportunidad a los torrelaveguenses de decidir que ciudad quieren. Creo que los torrelaveguenses no nos iban a perdonar que no llegásemos a un acuerdo que les diese la opción de opinar sobre su ciudad", ha enfatizado.

En este sentido, el primer teniente de alcalde ha avanzado que el próximo viernes se mantendrá una reunión con el Grupo Popular sobre el documento.

SOTERRAMIENTO

En cuanto al soterramiento, el alcalde ha expresado un "sí rotundo, porque es histórico", y ha manifestado que el Gobierno Cantabria aportará un 30% y el Ayuntamiento un 20%, ya que se trata de una obra estatal.

El Consistorio está la espera de que "nos llamen para firmar el convenio; por eso no tiene sentido hacer depender la aprobación de la revisión del Plan General de la firma del convenio ya que no depende de nosotros sino de Fomento y de ADIF", ha sostenido el regidor.

Sobre la estación intermodal, el alcalde se ha comprometido a que figure, "de forma clara" en la revisión del Plan General "que efectivamente va a haber una estación intermodal que va a estar en el centro de la ciudad y no en la Carmencita".

Ha dicho que el hecho de que no haya una estación intermodal en Torrelavega se debe a la "decisión unilateral" que tomó el PP cuando gobernaba de que no se hiciera el proyecto e inversión que estaba comprometido con el Gobierno regional.