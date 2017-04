La alcaldesa acusa a Movellán de no querer diálogo y mostrar una actitud "propia de una dictadura"

Etiquetas

La alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, ha mostrado su "estupor" ante la propuesta entregada por el portavoz del Grupo municipal del PP, Diego Movellán, en la que plasma sus condiciones para negociar los presupuestos.

Para Bolado, el exalcalde "muestra una actitud más propia de una dictadura que de alguien que quiere tener un talante dialogante" al "tratar de imponer los pasos que hay que dar, las reuniones que hay que celebrar, y los plazos que hay que cumplir".

Según Bolado, "nunca se ha visto que quien quiera establecer vías de comunicación con el equipo de Gobierno para negociar un presupuesto desde la oposición, quiera imponer unas reglas para llevar a cabo dicha negociación, al más puro estilo o lo tomas o lo dejas", lo que a su entender demuestra que "Movellán después de casi dos años, continúa viviendo en la irrealidad y aún no es consciente de que su partido ya no gobierna Camargo y de que él ya no es el alcalde".

"AFÁN RECAUDATORIO" DEL PP

La regidora ha denunciado que "detrás de esta propuesta se esconde el afán recaudatorio del PP", ya que "exige" la celebración de comisiones de todos los departamentos "con un único afán -dice-, que no es otro que todos los concejales del PP cobren dietas por asistencia a dichas reuniones".

En este sentido, se ha preguntado "para qué quieren comisiones los concejales del PP si luego no hablan ni realizan propuestas, como ocurrió el pasado mes de marzo cuando Movellán no apareció en la Comisión de Economía y Hacienda en la que el concejal del área presentó iniciativas vitales para la economía del municipio, y en la que el resto de concejales del PP no hizo ni una sola aportación ni valoración en sus turnos de intervención y prefirieron guardárselas para sus cinco minutos de gloria en el Pleno".

Para la alcaldesa, esta propuesta del PP es "absolutamente demagógica" y además "choca con su comportamiento cuando gobernaron en la legislatura anterior" ya que "entonces nos daban únicamente dos o tres días para estudiar todo el presupuesto aduciendo que teníamos tiempo suficiente, y tras una única comisión de Economía lo llevaban a Pleno". "Lo que nunca hizo él, quien fue el paradigma del autoritarismo, quiere imponerlo a los demás ahora", ha subrayado.

En su opinión, este comportamiento "con imposiciones en lugar de propuestas", "vuelve a dejar una vez más bien a las claras cuál es el verdadero afán del nuevo Partido Popular que Diego Movellán y sus acólitos tratan de imponer en Cantabria, que no es otro que tratar de minar la acción del equipo de Gobierno aunque sea llevándose por delante a los vecinos, para aparecer luego él como salvador".

Es más, la alcaldesa ha puesto en "duda" que Movellán tenga algún tipo de interés por los vecinos" ya que "una y otra vez están votando en contra de lo que es bueno para los camargueses".

En este sentido, ha recordado que "el año pasado el PP fue el único partido que votó en contra del presupuesto para posteriormente impugnarlo", y que "este año ha votado en contra de cuestiones tan importante como la congelación de las tasas, destinar 1,1 millones de euros a realizar obras en las juntas vecinales, destinar 100.000 euros en ayudas sociales a las familias de Camargo que más lo necesitan, trasladar la Biblioteca a las oficinas de Cros, o amortizar de manera anticipada préstamos por importe de 735.000 euros".

"Es evidente que, con su propuesta inasumible, Movellán está tratando de engañar a los vecinos, queriendo hacer ver que se interesa por Camargo cuando no tiene ningún tipo de preocupación por lo que pasa en el municipio, sino que únicamente busca su propio beneficio", afirma Bolado en un comunicado de prensa.

"RENUNCIAR A CAMARGO"

Para la alcaldesa, Movellán "debería renunciar a Camargo", dado que "lo único que busca es un puesto en el Partido Popular que le asegure un sueldo, sea a costa de quien sea, y pasando por encima de los vecinos o incluso de aquellos que le respaldaron en el escrache que realizaron en la toma de posesión o de aquellos que le pusieron en las listas para ir a Madrid".

Bolado considera que, "visto su comportamiento", sería "más sensato que renunciara a Camargo y se dedicara a proteger su puesto en Madrid (en el Congreso de los Diputados), que es donde ha llegado de rebote" -dice- para que "haga bien su trabajo y no nos sintamos todos los vecinos abochornados cuando a nivel nacional se le relaciona con Camargo en asuntos como la espantada que realizó cuando se abordó el fracking".

Por último, la alcaldesa ha recalcado que "a pesar de que el PP siga obstaculizando y dilatando la aprobación del presupuesto para este año con propuestas trampa", "en todo caso podremos seguir funcionando con los presupuestos prorrogados" con lo que quedan "completamente garantizadas todas las ayudas sociales, las coberturas en Educación, las partidas destinadas a obras en los pueblos, etc., y se cumplirán todos los compromisos del equipo de Gobierno", ha asegurado.