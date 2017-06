La alcaldesa de Santiponce anuncia que la estabilidad financiera "se conseguirá en unos meses"

Etiquetas

Carolina Casanova hace balance de su primer año de gestión y anuncia que la piscina municipal poncina "está a punto de abrirse"

La alcaldesa de Santiponce (Sevilla), Carolina Casanova (PSOE), ha realizado este jueves un balance de su primer año de gestión en el que ha destacado el "esfuerzo realizado" y ha señalado que la estabilidad financiera en la localidad poncina "se conseguirá en unos meses".

Según informa el Ayuntamiento de Santiponce en una nota, Casanova ha reconocido que ha sido un "año titánico" porque "las peores previsiones acerca de la deuda y los problemas que tenía el Consistorio se quedaron cortos" cuando tomó posesión como la primera alcaldesa de esta localidad sevillana.

Pese a ello, la alcaldesa socialista ha hecho un balance "muy positivo" de su primer año como regidora, aunque ha reconocido que le queda "mucho trabajo" por hacer y que lo tiene "difícil" por la situación política que atraviesa el Consistorio, dado que está en minoría y que el pacto con el PA que la llevó a tomar el mando fue "roto" por sus socios de gobierno.

"La situación es complicada, pero con negociación y diálogo se va consiguiendo sacar adelante los proyectos y estamos resolviendo los principales problemas que tiene Santiponce", ha abundado Casanova.

Con respecto a la gestión económica de las arcas municipales, la primera edil ha recalcado que "la situación era muy crítica, mucho peor de lo que se sabía y se intuía".

"Los proveedores no cobraban, de hecho se ha tenido que afrontar varias sentencias en este sentido; a lo largo de este año el equipo de gobierno ha pagado 5.210.182,57 euros, desglosado en: 550.240,58 euros en préstamos, 338.332,88 euros a Endesa, 74.991,99 euros por el Pabellón, 771.159,92 euros en Seguros Sociales, 817.000 euros por IRPF, 1.299.129,7 euros en concepto de nóminas atrasadas y 686.871,29 euros a proveedores", ha detallado Casanova, quien ha apuntado que "el Ayuntamiento estaba en quiebra técnica y ha sido muy difícil remontar esta caótica situación".

Igualmente, la alcaldesa poncina ha indicado que, a esta situación, se sumó que el resultado presupuestario de 2015 fue "de 1,5 millones de euros negativos", y que "no se había seguido el plan de proveedores", por lo que el Ayuntamiento tenía "un endeudamiento acumulado del 103 por ciento". Así, estas cifras se tradujeron "en numerosos problemas, como cortes de luz, de teléfono, de agua, sentencias condenatorias, etcétera".

"El Ayuntamiento lo tenía todo embargado, ha señalado Casanova, quien ha lamentado que "se perdió hasta el Plan Supera IV, que el exalcalde de IU, José López, no quiso ni pedir, convirtiéndose seguramente en el único municipio de toda la provincia de Sevilla que no solicitó este interesante programa de la Diputación, así como el PER",

Ante esta situación, ha estimado que para finales de este año 2017 "se habrá conseguido" la estabilidad financiera. "Se está pagando la nómina todos los meses y ya sólo tenemos atrasadas dos pagas, está costando mucho ponernos al día, pero se está logrando", ha continuado.

PISCINA MUNICIPAL

Por otro lado, Casanova ha anunciado que la obra de la piscina municipal "está a punto de finalizar y permitirá a los vecinos contar con un espacio en el que pasar días fresquitos, bañándose, en verano".

"Aquí está en paro más de la mitad de la población, la piscina era una necesidad social". "Fue el motivo de enfrentamiento con los antiguos socios de gobierno, pero se sabía que era algo que se tenía que sacar adelante como fuera", ha explicado.

"Era un reivindicación de los vecinos que se está a punto de cumplir", ha destacado la alcaldesa, quien ha subrayadoi que "el otro gran reto es construir el Centro de Salud que sustituya las caracolas que se tiene actualmente, siendo probablemente el único pueblo de la provincia de Sevilla donde se atiende a los vecinos en caracolas".

En el balance del año, ha querido agradecer la "satisfacción" que le han reportado los vecinos. "Este trabajo es muy intenso, porque los ciudadanos quieren verte en cualquier momento y con los problemas más dispares, y a veces en el Ayuntamiento no se tiene competencias para resolverlos, pero siempre se intenta orientarles para que consigan aquello que necesitan".

Respecto a inversiones y proyectos de más envergadura, la alcaldesa ha lamentado que con la situación económica actual "no se pueda plantear", por lo que no va a prometer "nada que no pueda cumplir", confiando en que "se siga por esta línea y se consiga proyectos importantes, porque este pueblo tiene mucho potencial y se va a trabajar para situarlo en el lugar que se merece".

"DIFICULTADES POR SER MUJER"

En otro orden de cosas, Casanova ha censurado que se haya encontrado en la Alcaldía con un aspecto "muy negativo", que además le ha producido "más tristeza" aún por la responsabilidad pública que ha venido ostentando como coordinadora del Centro Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAJ) en Sevilla.

"Estoy notando muchas más dificultades para gobernar por el simple hecho de ser mujer". "Soy la primera mujer alcaldesa de este pueblo y muchos no lo llevan bien, hay veces en las que se me cuestiona sólo por no ser un hombre, algo que no entiendo y que no está a la altura de la sociedad que tenemos, pero que es la realidad", ha dicho al respecto.