El pleno aprueba definitivamente los presupuestos de 2017 "con el voto de calidad" de Espadas

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este martes definitivamente los presupuestos de 2017, con el voto a favor de los ediles del PSOE y Cs, la abstención de Participa y el voto contrario del PP e IU-CA. Dado que como en el pleno de aprobación inicial del texto tal correlación de votos se traduce en un empate a 14 votos a favor y en contra, también como en aquella ocasión, el documento final de los nuevos presupuestos ha sido aprobados gracias al voto de calidad del alcalde, Juan Espadas (PSOE).

Los nuevos presupuestos contemplan ingresos por 963,1 millones de euros y gastos por 951,4 millones para el Ayuntamiento, sus sociedades municipales y entes autónomos, y han afrontado modificaciones por valor de 19,4 millones, fruto de las múltiples enmiendas promovidas por los grupos municipales. Entre tales modificaciones, destacan una serie de enmiendas transaccionales acordadas por PSOE y Ciudadanos con una incidencia de cerca de diez millones, así como otras promovidas por Participa e IU-CA, también con un impacto de varios millones de euros.

Los nuevos presupuestos, además, están marcados por un acuerdo en toda regla entre el Gobierno local socialista y el grupo municipal de Ciudadanos, para que los tres concejales de la formación naranja votasen a favor. Después de que ambas formaciones pactasen ya el mencionado paquete de enmiendas transaccionales para la modificación del proyecto presupuestario original, este acuerdo contempla tales enmiendas y otras tantas medidas, como el compromiso de reducir "incondicionalmente" un tres por ciento el impuesto de bienes e inmuebles (IBI) tanto en 2018 como en 2019, cuando por cierto se celebrarán elecciones municipales.

EL PACTO CON PARTICIPA

Además, Espadas había pactado con Participa la abstención de los tres concejales de la formación morada, al comprometerse el PSOE a reforzar las medidas relativas a la erradicación de los desahucios y los desalojos en el parque público de viviendas; ceñir a los consejos de participación ciudadana el plan Decide; y que a fecha de 10 de octubre estén ejecutadas al menos el 50 por ciento de las partidas derivadas de las enmiendas introducidas por Participa. Todo ello, además de las enmiendas de participa incorporadas al presupuesto.

Igualmente, este acuerdo incluía la lectura de un texto en el pleno de aprobación inicial del presupuesto, en el que el Gobierno local reconocía "el error cometido" al no haber permitido el debate y votación de las enmiendas de Participa en la aprobación del presupuesto de 2016. Y es que Participa había pedido al PSOE "un gesto público, claro y contundente de asunción de responsabilidades", a cuenta de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anula los acuerdos de aprobación del presupuesto municipal de 2016, al no incluir los mismos la presentación, debate y votación de las enmiendas de Participa.

Con este escenario, la votación del documento inicial del nuevo presupuesto estuvo marcada por un empate a 14 votos tanto favorables como contrarios, -- a favor once del PSOE y tres de Cs, en contra 12 del PP y dos de IU-CA y las tres abstenciones de Participa--, con lo que para la aprobación inicial del texto, el socialista Juan Espadas se vio obligado a recurrir al voto de calidad que le asiste como alcalde.

ALEGACIONES DESESTIMADAS

Y ya este martes, antes de la aprobación definitiva del presupuesto, el concejal de Hacienda, Joaquín Castillo (PSOE), ha dado cuenta de que frente al documento inicial del mismo, fueron presentadas alegaciones o reclamaciones por parte de la asociación Entrelindes, la sección de CCOO en la Gerencia Municipal de Urbanismo, el comité de empresa de la Gerencia, el Sindicato de Empleados municipales (SEM) y la Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico de Andalucía (Adepa). No obstante, y según Castillo, todas estas alegaciones han sido desestimadas al no ajustarse a "los motivos" estipulados para la impugnación de los presupuestos.

Y durante el debate plenario, Daniel González Rojas, por IU-CA, ha avisado de que después de que el documento de aprobación inicial del presupuesto recogiese sólo "el 45 por ciento" de las enmiendas propuestas al texto por la coalición y aprobadas, después han "desaparecido" más iniciativas aprobadas.

Julián Moreno, por Participa Sevilla, ha defendido las medidas contenidas en el acuerdo alcanzado con el PSOE para la abstención de los ediles de la formación morada, asegurando que Participa estará "vigilante" para comprobar el cumplimiento de tales aspectos, toda vez que Javier Millán, por Ciudadanos, ha defendido el "ejercicio de responsabilidad" protagonizado por el partido naranja con su voto a favor, a cambio de "la aceptación de la inmensa mayoría" de las enmiendas de Cs, por valor de "unos diez millones" de euros. "Haremos una fiscalización firme de la ejecución de esas medidas", ha avisado.

"AL DÍA 108 DEL AÑO"

En cuanto al PP, el portavoz adjunto Beltrán Pérez ha avisado de que la aprobación definitiva de los presupuestos llega "en el día 108 del año", al no aceptar el PSOE un acuerdo presupuestario con el PP, pese a tratarse los populares de la primera fuerza de oposición y el grupo con más concejales en el pleno. Por eso, ha lamentado que la ciudad esté sometida a unos presupuestos ya demorados, "incoherentes e imprevisibles", señalando la disposición del PP de cara a la negociación del siguiente proyecto presupuestario, para que Sevilla cuente con "un presupuesto en tiempo y forma".

Y a la hora de la votación del texto definitivo, de nuevo se ha producido un empate al votar a favor el PSOE y Cs, en contra el PP e IU-CA y abstenerse Participa. Y después de que la presidenta del pleno, Carmen Castreño, repitiese la votación, pero con el mismo resultado, ha proclamado que los presupuestos de 2017 "quedan aprobados con el voto de calidad del alcalde".

Ya tras la votación, el portavoz del Grupo popular, Alberto Díaz, ha lamentado que la aprobación de los nuevos presupuestos llegue "cuatro meses tarde", manifestando que desde el PP corresponde "estar atentos" al cumplimiento de lo aprobado, porque Díaz teme que los nuevos presupuestos queden en "papel mojado".

El propio Juan Espadas ha cerrado el debate, agradeciendo la "coherencia política" de las fuerzas que han permitido la aprobación de los nuevos presupuestos, y reconociendo que el PSOE no goza de "cheques en blanco" por parte de ninguna de tales fuerzas. Del mismo modo, ha avisado de que el PSOE y el PP son "fuerzas antagónicas" y promueven "modelos" diferentes, abundando que el PSOE no estaba dispuesto a aceptar el "chantaje político" de los populares. "No podemos gobernar con su programa", ha avisado.