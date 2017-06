La candidata "renovadora" del PP vizcaíno reconoce que "ya no es posible" una lista de integración

Etiquetas

Echa de menos "explicaciones" sobre "qué ha pasado" en cuanto a corrupción "y, sobre todo, qué se va a hacer para que no vuelva a pasar"

La concejal de Getxo y candidata a la Presidencia del PP vasco, Raquel González, ha admitido que "ya no es posible" llegar a un acuerdo para que en el Congreso que los populares vizcaínos celebrarán el próximo viernes, 9 de junio, haya una lista integradora entre los que denomina "renovadores" --la que ella lidera-- y "continuistas" --la que dirige Nerea Llanos--.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, González ha señalado que encabeza la lista de los "renovadores" porque "es el momento de dar la vuelta al PP". "Llevamos una década perdiendo representación en los espacios públicos, en las instituciones públicas, en el apego con la afiliación. Por eso, hemos dado el salto y hemos dicho que es el momento de darle la vuelta", ha indicado.

En este sentido, ha recordado que Alfonso Alonso en el Congreso del PP vasco "ya abrió la puerta a esa renovación, a ese cambio integrador". "Creemos que ahora a Bizkaia le toca y el viernes se verá en el Congreso", ha añadido.

Sobre la posibilidad de lograr un lista única, Raquel González ha señalado que "a estas alturas" ya no es posible. "Ya quedan cinco días, ya se intentó, hubo varios acercamientos, pero parece que la lista continuísta prefiere llegar hasta el final y nosotros también", ha añadido.

A su juicio, hace falta renovar, "sobre todo, las formas de trabajo". "Cuando la gente lleva mucho tiempo en el mismo lugar, desarrollando el mismo trabajo, se acaba acomodando y, cuando ya no estás al cien por cien, lo mejor es cambiar de sitio o de trabajo. Nosotros creemos que es importante renovar ese equipo de trabajo y, sobre todo, las formas", ha manifestado.

Raquel González considera que "las formas de relacionarse con la gente y la afiliación" son las que han llevado a los populares "a estar apartados, a ser un partido gris y poco atractivo". "Es hora de darle la vuelta y recuperar el espacio que perdimos", ha apuntado.

La edil de Getxo ha afirmado que "las formas serán las mismas porque el PP es lo que es y eso no puede variar". "Pero no podemos estar siempre encerrados en la sede y estar siempre los mismos retroalimentándonos unos de los otros. Tenemos que recuperar el contacto con la calle, con la sociedad y con la realidad", ha añadido.

PRESENCIA EN ACTOS PÚBLICOS

González ha abogado por "volver a estar en los actos públicos". "En el 'tú a tú' es cuando te ganas a la gente. Este fin de semana ha habido un acto de reconocimiento a la Ertzaintza y no estábamos ahí. Eso es imperdonable. Tenemos que estar en todos los sitios a los que nos dejen ir porque es en el 'tú a tú' es en el que recuperas a la gente, el espacio y donde la gente se da cuenta de que somos gente normal. Si seguimos encerrándonos en la sede y en nosotros mismos, perdemos el mensaje", ha añadido.

En este sentido, ha dicho que el "modelo de los concejales" es el que quieren "exportar a la provincia en general". "Porque, al final, un concejal de pueblo está todo el día en la calle, está en contacto con el afiliado, está en contacto con los vecinos, recibe los problemas, busca las soluciones, gestiona lo que tiene y ése es el modelo que queremos llevar al PP de Bizkaia en la calle", ha manifestado.

A su juicio, "es un poco la línea que viene defendiendo Maroto, que está en el ADN del partido y que tiene que ser así". "Este PP cerrado viene de tiempo atrás, que, al final, es un poco porque te has acomodado en una forma de trabajo" que "no estó funcionando". "Y no te das cuenta porque nadie te lo dice. Como no dejas entrar gente de fuera en tu círculo ni sales de él, pues acabamos como estamos ahora", ha dicho.

La aspirante a la presidencia del PP vizcaíno cree que en Gipuzkoa y en Álava ya ha habido cambios. "Ya refrescaron con Sémper y con Oyarzábal, que son dos grandes de la política, y Bizkaia se quedó un poco coja en ese sentido. Y viendo que se quedaba todo igual, que nos quedábamos en el continuismo y que no había ningún viso de mejorar la situación, decidimos dar este paso", ha indicado.

Además, ha afirmado que "los renovadores" vizcaínos están "muy seguros de sus fuerzas". "Por eso, vamos a ir al Congreso y vamos a ganar porque la gente tiene muchísimas ganas de cambio, la gente quiere probar algo nuevo. Ya sabemos lo que tenemos, los resultados que ha dado, y creo que es el momento de, por lo menos, intentarlo", ha explicado.

Raquel González cuenta con el apoyo "del gran Carlos Iturgaiz, que es uno de los adalides de este movimiento", los exjunteros Esther Martínez y Gonzalo Machín, la exportavoz del PP de Bilbao Cristina Ruiz, y otros exdirigentes populares como Pilar Aresti y Ascensión Pastor, además de "un montón de concejales y de portavoces".

"Pero, sobre todo, lo que tenemos es que las bases están con nosotros porque, cuanto más te alejas del centro de Bilbao, más abandonadas se sienten, menos visitadas han sido, menos escuchadas, y eso ha provocado que, al final, es el momento de cambiar las formas porque les han dejado un poco de lado", ha indicado.

ACUERDOS CON EL PNV

La aspirante a presidir el PP vizcaíno ha afirmado que le parece "fantástico" que se llegue a acuerdos con el PNV. "Lo importante en un político es saber llegar a acuerdos, sobre todo con los diferentes, siempre que el acuerdo parta de unos mínimos que es que ninguno de los dos pierda su identidad y que ninguno de los dos arrolle al contrario", ha apuntado.

En su opinión, "mientras el acuerdo sea bueno para la sociedad", es "fantástico". "De momento, tenemos los Presupuestos, vamos a aprovecharlos, vamos a darle a la sociedad ese empujón para que sea más competitiva y atraiga las inversiones y el dinero se mueva, que es lo que hace falta, y luego ya veremos", ha manifestado.

CORRUPCIÓN

Raquel González ha considerado, además, que la corrupción afecta, "no sólo al PP, sino a todos los españoles". "Es un tema muy peliagudo y muy complicado. Es un tema del que cuesta hablar porque es un tema feo y farragoso, pero en el que no puedes ponerte de lado ni pasar de puntillas. Hay que ser muy contundente y dejar las cosas muy claras", ha apuntado.

A su entender, "sobre todo, más que el tema legal, que ahí no falla nadie y que todo el mundo tiene claro que el que roba va a la cárcel, y que hay que devolverlo y todas esas cosas, lo que hay que tener claro es el tema moral y dejar cerrado el tema con una explicación clara a los tuyos, que se la merecen, y sin ninguna sombra de duda, para que nadie pueda pensar que hay algo más detrás cuando no lo hay".

"Echo de menos contundencia, echo de menos explicaciones, mejor dicho. Me gustaría saber cómo ha pasado, qué ha pasado y qué se va a hacer para que no vuelva a pasar, y no hemos tenido esa oportunidad", ha manifestado.

Preguntada por si mira hacia Mariano Rajoy, máximo responsable del partido, ha respondido que mira "hacia todos". "La comunicación en el PP es una pata coja que tenemos que mejorar y trabajarla mucho, y que es una de las partes importantes de nuestro programa", ha explicado.

Para la concejal getxotarra, "hay que tener mucho cuidado" con los investigados por corrupción porque "también, a veces, como esto es muy morboso", se acaba "pidiendo la cabeza de gente que, luego, no se la merecía". "Hay que tener mano firme con la corrupción y no dudar si, a la hora de que alguien esté implicado o tenga que dimitir, hay que pedírselo", ha dicho.