El plan de choque de viviendas de uso turístico ordena el cierre de 1.049 pisos ilegales

Etiquetas

Expedienta a 44 'hostels' sin licencia y sigue el procedimiento a 19 residencias

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Barcelona, Agustí Colom, ha explicado que el plan de choque del Gobierno municipal para combatir la oferta ilegal de viviendas de uso turístico (HUT) ha tramitado un total de 3.661 expedientes, que se han traducido en 1.049 órdenes de cese emitidas desde julio hasta diciembre.

En la comisión de Economía y Hacienda, el edil ha hecho balance de los resultados obtenidos: "El plan ha tenido un alto grado de eficacia", ha asegurado, y ha asegurado que 247 alojamientos ya han cesado su actividad: 140 de ellos como cumplimiento de la orden de cesamiento y 107 por precinto.

Colom ha observado que entre julio y octubre se han efectuado 2.025 búsquedas en Internet de anuncios de pisos turísticos sin el número de licencia y que, a raíz de ello, se han realizado 1.852 visualizaciones a pie de calle.

En este período, el consistorio ha detectado 2.155 localizaciones: 1.166 no tienen licencia (54%); 815 tienen licencia pero no publicitan el número de registro (39%), mientras que un total de 174 HUTs no han sido localizados (7%).

El Ayuntamiento ha recibido un total de 2.449 denuncias de los ciudadanos: 1.595 a través de la página web (65%); 681 por teléfono y 173 a través de otros canales (7%), y se han detectado 44 alojamientos que operaban como 'hostels' sin disponer de la licencia adecuada, así como 19 residencias de estudiantes que operaban ilegalmente como HUT.

ÉXITO PLENO

Colom ha defendido que el plan ha sido "un éxito pleno", ya que, según él, se han iniciado más órdenes de cese en seis meses que en todo 2015, y ha subrayado que las medidas que ha tomado el Ayuntamiento han tenido un efecto disuasorio entre los propietarios de pisos ilegales que se promocionaban en Internet.

El líder municipal de ERC, Alfred Bosch --que ha pedido la comparecencia del Gobierno municipal--, ha criticado que, aunque se están haciendo esfuerzos, el plan no está siendo eficaz, y se ha preguntado si llevará o no a la erradicación de esta actividad ilegal: "Teníamos razón cuando pedíamos un plan de choque y cuando dijimos que lo que anunciaron no era un plan de choque. Ya se veía que no cerrarían nunca".

La concejal de CiU Sònia Recasens ha tachado de "absoluto fracaso el supuesto plan de choque que pretendían llevar a cabo", y ha criticado que, en seis meses, se han realizado 1.852 visualizaciones, cuando en tres meses del anterior Gobierno municipal de CiU se hicieron 9.000 sólo en Ciutat Vella.

CRIMINALIZACIÓN DEL SECTOR

La líder de C's en el Ayuntamiento, Carina Mejías, ha exigido evitar la criminalización del sector hablando sólo de los que operan sin licencia y olvidando a los que lo hacen legalmente generando una oferta de calidad, y ha advertido de que el Ayuntamiento no puede trasladar la responsabilidad de detectar los pisos a los vecinos, sino que la función inspectora debe ejercerla la administración.

Desde el PP, el concejal Javier Mulleras ha criticado que el Gobierno municipal "sólo ha actuado sobre el 2% de los pisos turísticos ilegales", por lo que ha exigido que activen todos los recursos necesarios para desarrollar un plan de choque efectivo, porque es la única forma de acabar con esta actividad ilegal, según él.

Josep Garganté (CUP) ha coincidido en señalar que el plan de choque no ha resultado suficientemente eficaz, por lo que sostiene que debe reforzarse, y ha lamentado que se destinen más recursos a combatir asuntos que no generan alarma social --ha citado la pobreza en la calle-- en lugar de a este ámbito: "Se debe reorientar e ir a uno de los problemas que realmente hay en la ciudad y que expulsa a vecinos".