El comité de Limasa cree que el alcalde está "atado de pies y manos" para decidir sobre el futuro de la empresa

Convocan el domingo a los trabajadores a una asamblea sin descartar nada ante la situación

El presidente del comité de Limasa, empresa de limpieza de Málaga, Manuel Belmonte, ha considerado que el alcalde, Francisco de la Torre, está "atado de pies y manos de su mismo partido", el PP, para decidir sobre el futuro de la aún entidad mixta y ha apuntado a "incumplimientos" de los acuerdos alcanzados. Por esto, los trabajadores están convocados el próximo domingo para exponerles la situación, apuntando que "lo que diga la asamblea, que es soberana, es lo que haremos".

"Me da que el alcalde está por hacerla municipal porque ve dónde está la mejora y el ahorro", ha indicado Belmonte este martes en una rueda de prensa, en la que ha explicado los contactos mantenidos con el regidor en los últimos meses para hablar de esa posibilidad, llegando, incluso, a conversaciones sobre los "esfuerzos" que deberían hacer los trabajadores en ese caso.

Ha señalado que se llegó a un punto de encuentro, que debía ser sometido a asamblea; sin embargo, ha apuntado que De la Torre le pidió en varias ocasiones "plazo", primero hasta el 21 de marzo y luego hasta el 30 de junio. Tras hablar con él el primer fin de semana de julio, "noto que lamentablemente el señor De la Torre no va a decidir nada porque está atado de pies y manos de su mismo partido. No sé por qué, ni me importa, es una cuestión política", ha dicho.

"La idea que tengan los concejales o el futuro alcalde que tengan el valor y digan lo que quieren hacer con la empresa", ha señalado Belmonte, quien ha advertido de que "si viene con ganas de trocear y nos va a afectar a nuestros puestos y salarios, no lo vamos a permitir", por lo que ha manifestado que el domingo dirán a los trabajadores "la verdad, que, si el alcalde no va a tener poder de decisión, es más bien oscura para los trabajadores".

Belmonte ha pedido que se tome una decisión ya sobre el futuro de la empresa porque la situación está "llegando al límite" en cuanto a la falta de medios personales y materiales para limpiar la ciudad de Málaga, insistiendo en que "es mentira que va a salir más económica la privatización". "No saben qué excusa van a sacar para dárselo a los privados", ha apuntado.

También se ha referido al abono de la paga de productividad sin esperar a la decisión del Juzgado de lo Social número 12, de lo que se enteraron "porque algunos compañeros nos llamaron para decirnos que le habían ingresado eso y que qué hacían", y ha lamentado que esto se haya realizado "sin negociación alguna", insistiendo en los "incumplimientos" de lo acordado en marzo del pasado año para poner fin a la huelga.

"Estamos cumpliendo el 100 por cien del acuerdo pero ellos no", ha criticado el presidente del comité de empresa, quien ha incidido en que "no saben lo que hacer y han perdido los papeles, pero aquí estamos nosotros para defender a los compañeros de Limasa", apuntando que "no pedimos limosna, pedimos que se cumpla lo firmado el 15 de marzo de 2016".

Al respecto, ha señalado que "ellos nunca han querido reconocer que son 1.431 euros" la cantidad íntegra de esa paga de productividad, aunque "hablan de buena voluntad"; al tiempo que ha indicado que dicho juzgado de lo Social 12 ha acordado celebrar juicio el 15 de noviembre respecto de la demanda, que la propia empresa presentó, sobre el convenio colectivo a aplicar.

Así, Belmonte le ha dicho a la ciudadanía que "les están engañando" y que el comité de empresa de Limasa está siendo "claro y transparente", al tiempo que ha criticado al concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, "que nunca ha aportado nada, al revés, ha sido malmeter y poner obstáculos".