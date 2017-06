La concejala no adscrita en el Ayuntamiento de la capital Salud Anguita se integra en VOX

Etiquetas

Salud Anguita, concejala no adscrita en el Ayuntamiento de Jaén al que llegó tras concurrir como cabeza de lista de Ciudadanos en las elecciones municipales de 2015, ha anunciado su integración VOX.

El acto de presentación como nueva componente de esta formación ha tenido lugar este lunes con la presencia, entre otros, de su presidente nacional, Santiago Abascal, y la presidenta en la provincia jiennense, Magdalena Puentedura.

"Llevaba tiempo pensando que no era posible que con ganas de trabajar y de hacer cosas no encontrara nada que me llegue realmente a convencer", ha dicho a Europa Press Anguita, quien ha añadido que no se ha "señalado nunca por ningún sitio" y ha respaldado propuestas tanto de Jaén en Común, PSOE y PP pensando "que si era bueno para Jaén por qué no lo iba a apoyar".

Entonces, según ha indicado, a través de las redes sociales comenzó a indagar en el proyecto de VOX hasta que contactó con la dirección nacional y la derivaron a Jaén, donde se reunió con la presidenta provincial y conforme ha ido conociendo a más personas más le "ha ido seduciendo".

"Son personas normales, con ganas de trabajar; de ponerle el nombre a cada una de las cosas que nos están pasando, sin miedo, valientes. Porque hay que ser valiente para estar en VOX y decirlo", ha afirmado Anguita, para la que

"no tiene nada que ver con la imagen que muchas veces se proyecta del partido" por la que "puede pensarse que son de extrema".

La edil ha precisado que en el Ayuntamiento de la capital mantendrá su condición de no adscrita, aunque ha agregado que a partir de ahora va a transmitir "la voz de VOX en Jaén".

Anguita fue una de los tres concejales (junto con Víctor Santiago e Iván Martínez) que obtuvo Ciudadanos en los comicios de mayo de 2015, aunque en febrero de 2016 la formación naranja se quedó sin representación. Solicitaron pasar al grupo de ediles no adscritos después de que Cs les abriera expediente de expulsión, entre otras cuestiones, por la subida de sus retribuciones pasando su liberación del 66 al 90 por ciento.

La relación de los tres ediles se fue haciendo más distante hasta que en noviembre del año pasado Santiago y Martínez comunicaron su separación de Anguita al entender, según dijeron, que "su intención de liderar un nuevo proyecto político, así como su visión de la ciudad y su forma de actuar no es similar ni compatible" con la "forma de pensar y trabajar por los jiennenses" de ambos.

En los últimos tiempos, la concejala no adscrita había mostrado su apoyo al partido Libres con la intención de impulsar su presencia en Jaén, participando, por ejemplo, en encuentros celebrados en ciudades como Málaga.