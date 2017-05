El alcalde y el exregidor de Villanueva de la Concepción defienden su actuación urbanística

Etiquetas

El alcalde de la localidad malagueña de Villanueva de la Concepción, Gonzalo Sánchez, y el exregidor Ernesto Silva han defendido su actuación en materia de urbanismo, después de conocerse que la Guardia Civil investiga a 35 personas por supuestos delitos contra la ordenación del territorio y la Fiscalía haya presentado una querella por un supuesto delito de prevaricación por omisión.

Así, el regidor actual ha señalado que llegado el caso "se demostrará que no es así" en cuando que no ha habido dejación de funciones, indicando que "hemos hecho lo que en cada momento ha correspondido según las directrices del arquitecto municipal, secretario y las herramientas que un municipio pequeño como el nuestro tiene".

Sánchez ha indicado en declaraciones a Europa Press que los expedientes sancionadores "aún están tramitándose", apuntando que "se reenviaron a la administración provincial que es la que presta el apoyo y no contesta".

Por su parte, Silva ha indicado que es "absoluta y rotundamente falso que yo en ningún momento hiciera dejación de funciones de manera voluntaria y consciente en materia urbanística" como se afirma por parte de la Guardia Civil. "Nada más lejos de la realidad. Siempre he cumplido estrictamente la normativa urbanística según el dictado de los servicios técnicos", ha apuntado el exalcalde en un comunicado.

Ha explicado que cuando finalizó su mandato al frente del Ayuntamiento, en junio de 2015, "dejo rigurosamente al día, firmadas y tramitadas, en tiempo y forma, absolutamente todas las resoluciones en materia de urbanismo, ya sean expedientes de restablecimiento como expedientes sancionadores". "Por ello, es tremendamente injusto, sorprendente e increíble que el Seprona me atribuya un comportamiento omisivo en materia de urbanismo", ha señalado.

Ha explicado que esto se acredita con una nota interior "en la que a solicitud mía el secretario interventor del Ayuntamiento, el máximo responsable de la legalidad del Consistorio, dice que a fecha 10 de junio de 2011 --un día antes de la toma de posesión de la nueva corporación municipal-- en lo que a expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística y sancionadores se refiere, no existen resoluciones pendientes de firma".

Ha precisado que la denuncia inicial, que ha dado lugar a estas diligencias del Seprona, no fue interpuesta por él "sino por la Agrupación Local de Foro Andaluz Ciudadanos por Andalucía de Villanueva de la Concepción", del que formaba parte; añadiendo que se denunciaron "presuntas irregularidades en materia de urbanismo del actual alcalde" y "exclusivamente" contra él, "en ningún caso contra vecino particular, ya sea promotor, propietario o constructor".

Así, en declaraciones a Europa Press ha considerado que "la equiparación de mi actuación con la del alcalde actual no es posible, porque no tiene nada que ver", apuntando que "a día de hoy no he sido llamado a declarar ni ante el Seprona ni ante el juez ni ante la Fiscalía, ni se me ha notificado que esté siendo investigado".

Por último, ha señalado que "cuando esta situación ocurra, si se da el caso, daré detalladas explicaciones y acreditaré que la acusación realizada por el Seprona sobre mi persona es total y absolutamente infundada".