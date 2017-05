El gobierno local (PP) lleva este viernes a pleno la aprobación inicial del presupuesto para 2017

Etiquetas

El gobierno local (PP) lleva este viernes a pleno la aprobación inicial del presupuesto del Ayuntamiento de Jaén para 2017, una vez que el Ministerio de Hacienda y Función Pública ya ha dado luz verde al proyecto a pesar de los condicionantes que le puso en su informe preceptivo y vinculante.

De esta manera y atendiendo a las condiciones del Ministerio se ha reducido el presupuesto consolidado de 190 millones de euros a 184,3 en los ingresos y de 187 millones y a 181,3 en el caso de los gastos.

El de este jueves será un pleno extraordinario en el que el PSOE ya ha anunciado que no los respaldará con su voto por entender que las cuestas son una operación de "ingeniería contable y financiera" que no responde a las necesidades de la ciudad, además de no haber solventado ninguna de las cuestiones que se le pedía desde el Ministerio de Hacienda como declarar "indisponibles" 81 millones procedentes de ingresos por concesiones administrativas de "aparcamientos fantasmas".

También en esta línea ya se ha pronunciado Jaén en Común (JeC) que han anunciado su rechazo al proyecto del presupuesto y que ha presentado un voto particular con el que se propone dejar de pagar los 31 millones de euros que se tiene previsto destinar a FCC, Aqualia, Indra y Autobuses Castillo y otros 36 millones de euros que se contemplan para pagar a los bancos. En total, 67 millones que suponen el 40 por ciento del gasto previsto por el Ayuntamiento y que JeC quiere destinar a la creación de mil empleos.

Con este panorama, las miradas vuelven a estar en el tejado de los tres concejales no adscritos y en el que será el sentido de su voto respecto a los presupuestos ya que el gobierno local no tiene mayoría suficiente para aprobarlos en solitario.