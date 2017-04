El gobierno local califica de "éxito" el traslado de la Carrera Oficial a la Mezquita-Catedral

Etiquetas

El teniente de alcalde delegado de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba, Emilio Aumente (PSOE), ha resaltado este martes que ha sido "un éxito" el traslado de la Carrera Oficial de la Semana Santa al entorno de la Mezquita-Catedral, dado "el reto, las dificultades y complicaciones que tenía".

En una rueda de prensa, el también delegado de Presidencia ha agradecido la labor para el resultado al personal de Infraestructuras, Policía Local, Protección Civil, Sadeco, Aucorsa, Movilidad, la Agrupación de Hermandades y Cofradías, la Policía Nacional y los vigilantes jurados, al tiempo que ha pedido "disculpas" a los vecinos, comerciantes y personas que "se hayan sentido afectados por la problemática de la Semana Santa".

Según ha detallado, el Domingo de Ramos por la mañana hubo "problemas complicados" en los carriles para movilidad y emergencia en el entorno de la Carrera Oficial, porque "se tuvieron que desalojar" después de que "hubo personas que no se querían mover", pero por la tarde "se aplicaron una serie de medidas para duplicar el personal de acceso y cumplir el plan de seguridad".

Al respecto, ha subrayado que "todas las medidas que se han aplicado están en el plan de seguridad, aprobado por la Junta de Gobierno Local y la Junta Local de Seguridad", a lo que ha apostillado que "para algunos el problema que había era de seguridad, pero ahora parece ser que el problema afortunadamente ha desaparecido".

Entretanto, ha comentado que en algunos puntos ha habido "aglomeraciones", al tiempo que el Viernes Santo en el Puente Romano en "una acumulación" de personas, con "unas 40 personas subidas en los pretiles del puente", una mujer fue salvada de caer al río, según ha puntualizado Aumente, quien ha dicho que prefiere "ser criticado por que no se permita que todas las personas puedan acceder al puente en un momento determinado", pero sí ha valorado que "todas las familias que salieron volvieron a sus casas".

MÁS DE UN MILLÓN DE PERSONAS

En relación a las cifras, el teniente de alcalde ha destacado que ha habido más de un millón de personas en las calles entre todos los días de Semana Santa, "con una media de entre 140.000 y 150.000 personas por cada día". Y sobre la actividad económica, ha indicado que en un estudio de 2010 se apuntaba a 48 millones de euros de generación económica, por lo que ha calculado que "se podría estar entre unos 60 y 65 millones de euros".

Mientras, el edil ha informado de que "se han anotado muchas cuestiones y hay que sentarse", porque "era la primera Carrera Oficial que se producía con estas características", pero "pedir que no ocurra nada con un millón de personas en la calle sería imposible". No obstante, ha subrayado que "no ha habido ningún" incidente destacable, aunque cree que habrá que "mejorar y estudiar todo lo que sea mejorable y la Agrupación de Hermandades y Cofradías tendrá que valorar".

Tras ser preguntado por las críticas de IU, Aumente ha recordado que los concejales de IU "aprobaron el plan de seguridad en la Junta de Gobierno Local y nadie abrió la boca", al tiempo que ha confesado que "en algunos momentos" lo ha pasado "muy mal" por "personas que tenían responsabilidad, que no estaban por la tarea de que funcionara bien".

En este sentido, ha aclarado que "no se ha cambiado nada" del plan acordado en octubre, después de que "había la mitad de palcos de los previstos por la Agrupación de Hermandades y Cofradías", por lo que "la única solución era ocupar una parte del Patio de los Naranjos, que ya había habido en el año 1962", de manera que "se ampliaron los palcos en el Patio de los Naranjos, que es carrera oficial", ha apostillado.

Asimismo, el concejal ha cuestionado si la celebración de las verbenas y las ferias o los permisos de ocupación de vía, "¿suponen privatizar la vía pública?". En definitiva, Aumente ha remarcado que su responsabilidad era que "no le pasara nada a nadie".