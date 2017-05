"Nos gustaría tener a un interlocutor en Asturias", dice el presidente de la asociación que entrega las banderas azules

Etiquetas

Sánchez Moro señala que la decisión sobre Rodiles ya no tiene vuelta atrás este año

El presidente de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), José Ramón Sánchez Moro, ha lamentado en declaraciones a Europa Press que no existan unas relaciones más fluidas con el Gobierno asturiano desde ya hace años. "Nos gustaría tener a un interlocutor en Asturias, como tenemos con el resto de comunidades autónomas", ha señalado a Europa Press, Sánchez Moro, que está al frente de la entidad que otorga el distintivo de calidad de Bandera Azul en playas y puertos en España.

Para este año 2017 se han otorgado en Asturias 15 banderas azules, lo que supone tres menos que el año pasado. Seis playas han perdido en el Principado el distintivo. Se trata de los arenales de Arnao (Castropol); San Juan de Nieva (Castrillón); Los Quebrantos (Soto del Barco); Salinas (Valdés); Rodiles (Villaviciosa) y Luanco (Gozón). Además, el Puerto Deportivo de Gijón también ha sufrido la pérdida de la 'Bandera Azul' que ostentaba en 2016.

Al ser preguntado sobre el asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo asturiano y consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, dijo este miércoles que el distintivo 'Bandera Azul' puede ser un atractivo turístico, pero no es un medidor oficial.

"Pues claro que no somos oficiales, por eso tenemos más credibilidad", ha dicho Sánchez Moro cuando ha sido preguntado por el asunto. "Tampoco es oficial la Fundación Princesa o la Fundación Nobel", ha añadido.

Sánchez Moro ha querido poner en valor el meticuloso trabajo que hacen desde Adeac, organización sin ánimo de lucro cofundadora de Foundation for Environmental Education (FEE), junto con otras organizaciones no gubernamentales de otros países europeos. Actualmente la FEE agrupa ya a 74 ONGs, como miembros o asociadas, en 64 países de Europa, América del Sur y del Norte, África, Asia y Oceanía. El objetivo es promover la educación ambiental.

El presidente de Adeac, que estuvo en el proceso de gestación de la 'Bandera Azul' desde el principio, reconoce que asiste con tristeza a críticas infundadas hacia su asociación. Sin querer entrar en polémicas, explica la importancia de que administraciones como el Principado de Asturias también participen en el proceso.

Recuerda que las relaciones se torcieron ya desde hace años y que el Gobierno asturiano no aporta nada para el trabajo de las inspecciones. "Es muy violento, porque luego a mí me preguntan las otras comunidades autónomas que por qué ellas sí tienen que colaborar si Asturias no lo hace; yo tengo que darles explicaciones y nosotros justificamos que se gasta el 100% en las inspecciones de cada territorio, con cuentas auditadas", ha explicado.

La de Asturias es una "situación anómala" y una "silla vacía" a la hora de las reuniones, ha lamentado. Las comunidades autónomas suelen colaborar con Adeac proporcionando información y están al tanto de todos los procedimientos.

Sánchez Moro ha recordado que el programa 'Bandera Azul' está respaldado por Agencias de Naciones Unidas para el Medioambiente y el Turismo, y que en el jurado participan las comunidades autónomas litorales, la Federación Española de Municipios y Provincias FEMP, Fundaciones y Universidades implicadas. El coste se reduce al máximo, ha explicado, con unos 250 euros por cada candidatura.

"A mí me ha costado mucho dinero de mi propio bolsillo que esto no se vaya al garete", ha afirmado, asegurando además que hay muchas personas que trabajan gratis y con gran dedicación.

En España, los casi 250 municipios y más de 100 puertos deportivos participantes, presentan anualmente unas 800 candidaturas a Bandera Azul, que representan más del 85% de la población litoral local y visitante.

Descendiente de asturianos y buen conocedor de la costa del Principado, a Sánchez Moro le entristece que Asturias no participa en todo el proceso y que a día de hoy Adeac no tenga ningún tipo de colaboración. "Hemos tenido que mandar banderas azules por correo", ha lamentado.

Que baje el número de banderas azules no significa que las playas sean malas, ha añadido. "Lo único que planteamos es una serie de criterios muy precisos y claros que están en nuestra página web; y luego hay playas que cumplen y otras que no", ha argumentado, despejando cualquier duda en relación a su independencia o línea política. "Tratamos con todas las administraciones, sea cual sea su color político; y a todos les parece bien", ha indicado. Por ello, ha insistido en la necesidad de contar con algún interlocutor también en el Principado.

VILLAVICIOSA

La Playa de Rodiles, en Villaviciosa, ha sido una de las que ha perdido la 'Bandera Azul' este año, después de haberla ondeado varios lustros. En la comunicación de Adeac al Ayuntamiento de Villaviciosa se asociaba la decisión al incumplimiento de un criterio en relación con la posibilidad de vertidos procedentes de una depuradora que incumple la Directiva de Aguas Residuales Urbanas.

Sánchez Moro reconoce que quizás el término 'posibilidad de vertidos' pueda haber sido inadecuado, pero defiende la decisión del jurado, teniendo sobre todo en cuenta que se basan en listas oficiales y que el Ayuntamiento fue advertido por Adeac en febrero, antes de que se tomase la decisión, para que revisase los criterios de interpretación de este año. Sin embargo, afirma que no hubo respuesta.

Es ahora, tras conocerse la decisión, cuando ha trascendido una comunicación del Gobierno de Asturias en relación a que se han hecho una serie de obras en la depuradora y sí ha podido hablar con el Ayuntamiento. "¿Por qué no contestaron a tiempo? ¿Por qué no presentaron esa documentación en su día?", se pregunta Sánchez Moro, que señala que la decisión ya no tiene vuelta atrás. "Yo no puedo reunir a todos los miembros del jurado, con todo lo que eso conlleva para que vuelvan a analizar toda la documentación de Rodiles", ha apuntado.

"Nunca hemos dicho que la calidad de las aguas de Rodiles no sea excelente, simplemente nos ceñimos a unos criterios que tienen que ser rigurosos, porque en eso se basa nuestra fiabilidad", ha manifestado, antes de reconocer que le apena ver que el gobierno local de Villaviciosa y la oposición se estén peleando en relación a todo este asunto.

"Nosotros nunca nos hemos casado con nadie", ha subrayado, para añadir a renglón seguido que ellos le han quitado la bandera a playas que estaban al lado de la casa de vacaciones de Manuel Fraga o de Manuel Chaves, y que esa manera de actuar ha contribuido en gran medida a la credibilidad de la que gozan hoy las 'banderas azules'.