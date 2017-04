El pleno municipal insta a Defensa a acordar con el Ayuntamiento la recepción del barrio de Pineda

Etiquetas

Participa, PSOE e IU-CA recuerdan que el Ministerio es el "máximo responsable" de la situación de la barriada de Pineda

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este viernes en sesión ordinaria, ha aprobado una moción del Grupo popular que insta al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, dependiente del Ministerio de Defensa, a suscribir un acuerdo con el Consistorio para que el mismo pueda recepcionar la barriada de Ciudad Jardín Pineda, y que los vecinos de la zona gocen plenamente de los servicios municipales.

La concejal del PP Dolores de Pablo-Blanco ha sido la encargada de defender esta moción relativa a este barrio ubicado junto al antiguo hospital militar Vigil de Quiñones y que sufre una situación de "dejadez, desatención y descuido", sin contar con "los servicios mínimos" por parte del Ayuntamiento", por ser titularidad del Ministerio de Defensa y no tratarse de un suelo recepcionado aún por el Consistorio.

Así, los populares señalan que este barrio padece, entre otras deficiencias, un "lamentable estado de conservación y deterioro, porque que no existe acerado, los viales no se están asfaltados y los que están tienen grandes baches", toda vez que "las luminarias instaladas son de los años 50" del pasado siglo.

"Es necesaria tanto la intervención del Ministerio de Defensa, como del Ayuntamiento, para poder resolver este problema", señala la moción del PP, que insta al Ministerio de Defensa, a través del Invied (Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa) para que adopte "las medidas oportunas para suscribir un acuerdo con el Ayuntamiento, de modo que los suelos de la barriada Ciudad Jardín Pineda sean recepcionados municipalmente y se llegue a asumir por éste último la titularidad de sus zonas públicas".

La moción también demanda al Ministerio de Defensa "que se reúna con los vecinos e inicie los trámites oportunos para la cesión o venta de las viviendas que actualmente habitan, ya que las mismas fueron declaradas enajenables por dicho Ministerio", solicitando que el Ayuntamiento "asuma la obligación de prestar los servicios básicos municipales mientras se da cumplimiento al acuerdo primero".

"EN EL TEJADO DEL MINISTERIO"

Durante el debate plenario, Julián Moreno, por Participa Sevilla, ha advertido de que la moción no aclara que la solución del asunto "está en el tejado del Ministerio, que provoca esta desatención". "La responsabilidad es del Ministerio", ha aseverado respecto a la recepción municipal de esta barriada. Además, ha acusado al PP de no solucionar el asunto en sus cuatro años de gobierno y ha alertado de que en el barrio aún sobreviven algunos "vestigios" franquistas.

Francisco Moraga, por Ciudadanos, ha expuesto que se trata de una reivindicación "histórica" por parte de los vecinos de este barrio, compartiendo el contenido de la moción, pero lamentando que los populares no avanzasen en la solución a la "problemática" cuando gobernaban la ciudad.

El socialista Joaquín Castillo, por su parte, ha señalado que la "dejadez o desatención" denunciada deriva de situación achacable al Ministerio de Defensa, defendiendo las gestiones o actuaciones desplegadas por el Gobierno municipal del PSOE en favor de los vecinos de este barrio. En representación de IU-CA, Eva Oliva ha considerado "inadmisible" la situación de la barriada, extremo del que el Ministerio es el "máximo responsable".

Tanto el PSOE como Participa han demandado la votación por separado, al no estar de acuerdo con el punto tercero, es decir con la idea de que el Ayuntamiento "asuma la obligación de prestar los servicios básicos municipales mientras se da cumplimiento al acuerdo". No obstante, el Grupo popular, que previamente había admitido una enmienda del Grupo socialista a su moción, no accedió a tal extremo, con lo que la moción ha prosperado con el apoyo del PP, Ciudadanos e IU-CA, y la abstención del PSOE y Participa.