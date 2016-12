La oposición municipal pide "investigar" la gestión del Centro de Acogida de Animales

Etiquetas

Todos los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Logroño -PSOE, Cambia Logroño, Ciudadanos y PR+- han reclamado este jueves "investigar" y, si es necesario, "depurar responsabilidades" acerca de la gestión del Centro Municipal de Acogida de Animales, que ostenta una empresa en régimen de concesión.

Así lo han señalado este jueves los portavoces de los cuatro grupos, que han comparecido ante los medios de comunicación acompañados por la presidenta de la Asociación Protectora de Animales de La Rioja, Carmen Faulín, después de que se haya archivado una denuncia de esta entidad ante el Consistorio.

La denuncia hacía referencia a la situación en que, el pasado mes de agosto, la Protectora encontró en el Centro de Acogida a seis perros que llevaban varios meses ingresados en la antigua perrera municipal, después de haber sido rescatados en una operación policial en la localidad de Entrena.

Entonces, la Policía Nacional recogió un total de 29 animales en pésimas condiciones. De ellos, los seis que se encontraban peor, fueron ingresados en el Centro Muncipal de Acogida, hasta que la Protectora solicitó que se les entregasen estos perros, lo que se hizo el pasado mes de agosto.

Sin embargo, entonces, como ha recordado Carmen Faulín, la sorpresa de la entidad fue que el estado de los animales tras su estancia en las dependencias municipales "era aún peor que cuando ingresaron, su estado era vergonzoso, estaban delgados, plagados de pulgas y garrapatas y con grandes cantidades de parásitos en sus heces".

Por ello, la Protectora presentó una denuncia en el Ayuntamiento, "porque no es lógico ni permisible que, en una instalación municipal, nos encontremos con esta situación". La sorpresa ha llegado de nuevo "al ver que la denuncia se ha archivado sin más, cuando todas las circunstancias que han pasado están demostradas".

Además, Faulín ha lamentado que "desde que presentamos la denuncia, no se nos ha dejado sacar ningún perro, se nos dice que se han adoptado, esperemos que sea así y no se estén sacrificando". Desde la Protectora inciden en que "un centro de acogida debe ser un lugar de una segunda oportunidad, no de castigo" y que la instalación logroñesa "no reúne las condiciones para atender a los animales".

Por parte de los grupos, el concejal socialista José Luis Díez Cámara ha realizado "una valoración muy crítica" de la gestión en todo este asunto del concejal de Medio Ambiente Jesús Ruiz Tutor, "que no tenía ni intención de abrir el expediente por la denuncia, y acabó haciéndolo por la presión de la oposición".

Ha considerado que "el expediente se ha cerrado en falso, sin rigor y con cierto tufillo de dirección política, porque se ha dado más credibilidad a la empresa concesionaria del Centro que a los informes objetivos de una clínica veterinaria aportada por la Protectora". "No ha querido entrar a investigar lo que ha pasado realmente", ha afirmado.

A juicio del edil de Cambia Logroño José Manuel Zúñiga ha señalado que "en cinco meses que han pasado en el Centro, los animales no solo no han superado su estado, sino que han salido peor, es increíble, para denunciarlo totalmente".

Ha recordado que la instalación municipal "está en manos de una empresa privada, que busca su beneficio", por lo que ha subrayado que "si no cuentan con medios, con personal y ni siquiera con un veterinario a tiempo completo, es muy difícil llevar a cabo la tarea que deberían hacer".

El concejal de Ciudadanos Alfredo Ruiz ha apuntado que "los hechos hablan por sí solos" y ha recordado que "la semana pasada, los grupos de la oposición pedimos una entrevista con los responables del centro de acogida, para tratar la gestión, y aún estamos esperando una respuesta por su parte".

"No podemos estar tranquilos cuando hay informes que dan cuenta de deficiencias en un servicio público cedido a una empresa. Por eso, instamos a la Junta de Gobierno Local a que investigue y, si es necesario, depure responsabilidades por la gestión del centro de acogida de animales", ha asegurado Ruiz.

Por último, por el PR+, su portavoz Rubén Antoñanzas, ha considerado que "estamos ante un hecho muy grave, porque los logroñeses estamos pagando impuestos para que esta instalación sea un centro de recuperación y no un aparcadero de animales".

"Es un ejemplo de mala gestión del señor Ruiz Tutor, que debería ser el primer interesado en que esto se investigue", ha afirmado Antoñanzas, quien ha reclamado "un tercer informe independiente, que diga cómo han sido tratados los animales durante su estancia en el centro, y, si ha habido algo inadecuado o irregular, que se reabra el expediente y se aplique la sanción correspondiente".