La oposición canaria crea una mesa de trabajo conjunto en el Parlamento y aplaza la moción de censura

Las principales fuerzas de la oposición política en Canarias han acordado este jueves crear una mesa de trabajo conjunto en el Parlamento para analizar las principales necesidades de Canarias sin "precipitar" la presentación de una moción de censura.

Así lo ha confirmado a los periodistas el presidente de la gestora del PSOE, José Miguel Rodríguez Fraga, a la salida de sendas reuniones con el presidente del PP de Canarias, Asier Antona, y el portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez.

El también alcalde de Adeje (Tenerife) ha avanzado que mantendrá contactos también con Podemos y Agrupación Socialista Gomera (ASG) para empezar a realizar un "trabajo en positivo" en la Cámara "sin revanchismos y desestabilizaciones" ante el Gobierno "en precario" que preside Fernando Clavijo.

Así, ha insistido en que los equipos de trabajo incidirán en la crisis del sistema sanitario, la reforma del sistema electoral o la Ley del Suelo, por ejemplo, con el fin de "abrir camino" y siempre con el PSOE como "eje vertebrador de este tiempo nuevo".

En esa línea, ha aclarado que "el horizonte no es la moción de censura" sino gestionar la "aspiración de cambio" que hay en la sociedad canaria, y para ello, ha valorado que hay "puntos de acuerdo" con el PP y "muchos" con NC y Podemos.

"Si de este trabajo llega un nuevo Gobierno, estupendo", ha comentado, subrayando que el "gran problema" de Canarias no está en el Parlamento sino en "el paro, la educación, donde seguimos a la cola, o las contradicciones que suponen que crece la riqueza y disminuye la renta de los ciudadanos".

"CADA DÍA ESTO ES UN CIRCO"

En su opinión, Canarias "merece este esfuerzo" por parte de los partidos de la oposición porque "cada día esto es un circo y parece que los problemas no importan".

Fraga ha insistido en que hay un "acuerdo de fondo" sobre las políticas que se deben aplicar en el archipiélago, y por ello, se ha alcanzado el "compromiso" de llegar a acuerdos en la Cámara antes de abrir una moción de censura a modo de "aventura que no se sabe adónde va".

"No pretendemos gobernar desde el Parlamento, sería perverso, pero sí reivindicar su papel en un proceso de cambio que está empezando", ha agregado.

Por su parte, Asier Antona ha valorado que haya "puntos de encuentro" con el PSOE para organizar el debate político en el Parlamento de Canarias, pero ha dejado claro que su partido no va a ser un "pirómano político" que ponga en juego la estabilidad del archipiélago.

Ha dicho que en la reunión se han puesto sobre la mesa "los temas que preocupan a los canarios" y que deben ser una "prioridad" en la reapertura del periodo de sesiones en la Cámara, como las listas de espera sanitarias, la dependencia, la creación de empleo, la reforma electoral o las nueves leyes del suelo y servicios sociales.

En esa línea, ha insistido en la necesidad de "buscar puntos de encuentro, más allá del ruido y la crisis de gobierno" porque se abre un "periodo nuevo" en la política canaria, en el que por ahora, no se ha hablado de mociones de censura.

Antona ha destacado que los dos partidos van a tener "altura de miras" para garantizar la gobernabilidad de las islas y hacer una "oposición constructiva" en el Parlamento, y cree que es bueno que los dos grandes partidos políticos españoles tengan este "clima de confianza".

"NO VAMOS A BLOQUEAR CANARIAS", PRECISA ANTONA

Asimismo, ha incidido en que su partido está "encantado" de "abrir puestas y ventanas al diálogo" en un momento donde hay "debilidad y fragilidad" del Gobierno y en Canarias "hay que hacer los deberes" porque hay una "agenda intensa" pendiente con el Gobierno central y la Unión Europea (UE).

Antona ha dicho que a su partido solo le preocupa el "interés general", y en ese contexto, ha señalado que alcanzará acuerdos con aquellos partidos que apuesten por los grandes temas y estar "más cerca" de los ciudadanos.

"Desterremos el ruido y la inestabilidad, no vamos a bloquear Canarias", ha apuntado.

Román Rodríguez, por su parte, ha mostrado su deseo de extender los "gobiernos de progreso" del Cabildo de Gran Canaria o el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a la Comunidad Autónoma, y como primer paso, ha valorado la creación de esta mesa de trabajo para "marcar la agenda política" del "Gobierno interino".

En esa línea, ha destacado la reforma del sistema electoral, "sacar de las crisis total" a los servicios básicos con una sanidad que "secuestran y manosean", o el "desastre" de RTVC con el "esperpento" del Consejo Rector.

HABLAR DE CENSURA ES "FAVORECER A LOS QUE ESTÁN", DICE NC

Según Rodríguez, hablar de moción de censura es "favorecer a los que están", y frente a ello, ha señalado que Clavijo debió presentar una cuestión de confianza porque "no tiene aval del Parlamento ni de la ciudadanía".

Además, ha dicho que "las cosas no se construyen solas" y por ahora, puede haber una "interesante agenda política para imponerla al Gobierno". "Si no avanzas en la agenda parlamentaria, lo otro es una especulación y no me presto a eso", ha señalado.