Una plataforma vecinal pide que se recuperen los espigones transitables en el litoral de Marbella

Vecinos de Marbella (Málaga) han creado la Plataforma por los Espigones Transitables para solicitar a las administraciones públicas la reimplantación de este tipo de infraestructuras, que ya tuvo el municipio entre las décadas de los 70 y los 90, para evitar que las playas del centro urbano y del núcleo de población de San Pedro pierdan arena durante los temporales de invierno.

El colectivo, cuyos portavoces han comparecido en rueda de prensa en el Ayuntamiento, ha propuesto también instalar arrecifes artificiales sumergidos o escolleras sumergidas en parte del litoral del distrito de Las Chapas, que se caracteriza por dunas de alto valor ecológico, algunas de las cuales están en riesgo por el efecto de los temporales.

"Los espigones generaban extraordinarias playas y muy limpias y de arenas limpísimas y aguas cristalinas. Había un fondo marino excelente en el que se hacía pesca submarina, había sitio en la playa para que entrenara el equipo de fútbol local y los chiringuitos tuvieran sus espacios", ha señalado uno de los portavoces, José Miguel Lima.

El vicepresidente de la plataforma, Paco Claro, ha asegurado que la eliminación de los espigones, a finales de la década de los 80, conllevó que Marbella "apenas tenga playas ni en el núcleo central ni en las zonas perimetrales, donde las estamos perdiendo".

El presidente de la Cofradía de Pescadores, Manuel Haro, ha indicado que la supresión de los espigones también ha afectado a la pesca del marisco. Si se colocaran espigones, ha asegurado, "los mismos pescadores regeneraríamos la zona de coquinas y almejas".

"Los mismos pescadores nos opusimos a la eliminación de los espigones. Se nos dijo que se iba a hacer una siembra de coquinas y almejas y aún la estamos esperando", ha agregado.

Uno de los técnicos que ejercía su labor en el Ayuntamiento cuando se suprimieron los diques, Antonio Belón, ha calificado de "tontería" aquella decisión y ha lamentado que "las promesas del Gobierno central para conservar las playas no hayan sido verdad".

"Nos dijeron que echando mucha arena todos los años, esta no se iría y está claro que la realidad ha demostrado que la teoría no ha funcionado. Lo que se ha hecho ha sido tirar millones y millones de euros todos los años en reponer la arena, y cuando viene el primer temporal, esos millones se van", ha sostenido, añadiendo que no sólo se han perdido las playas "sino también el dinero".

Belón ha destacado que Puerto Banús conservó los espigones, lo que ha permitido que tenga "unas playas maravillosas y los chiringuitos más caros".

La plataforma, ha señalado el vicepresidente, tiene previsto organizar un encuentro para recoger unas 2.800 firmas y elevar así su petición en pleno y lograr que "lo que los partidos políticos nos han dicho verbalmente se plasme en un acuerdo plenario y no se quede en agua de borrajas".

El colectivo también ha anunciado su intención de presentar su propuesta ante el Parlamento de Andalucía y el Congreso de los Diputados.