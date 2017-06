El pleno municipal aprueba el plan para cumplir con la regla de gasto

Etiquetas

El Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado el Plan Económico Financiero para poder cumplir con la regla de gasto con los votos a favor de los 14 concejales del equipo de Gobierno (PSOE, Somos e IU) y el voto contrario de los once ediles del PP y los dos de Ciudadanos.

OVIEDO 13 (EUROPA PRESS)

El debate entre el edil de Economía, Rubén Rosón (Somos), y el concejal 'popular' Eduardo Rodríguez ha tenido un tono cordial, pero el ambiente de tensión se ha desatado entre el numeroso público asistente al pleno de este mes de junio. Representantes de diferentes asociaciones vecinales han mostrado pancartas y han lanzado gritos de ánimo y en contra del edil de Somos y del Partido Popular llegando a un punto donde el Alcalde, Wenceslao López, ha debido llamar al orden a los asistentes a la sesión.

Los vecinos han mostrado su disconfomidad con los presupuestos participativos presentados en la última semana con pancartas pidiendo la dimisión de Ana Taboada y lemas como 'Taboada no da la cara, da la espalda a los distritos'. Por su lado, otros asistentes portaban carteles con lemas como 'Villa Magdalena, un saqueo al Ayuntamiento' o 'Que el PP asuma sus responsabilidades'. Cuando Rosón ha acusado al Partido Popular de "engañar a los vecinos" con sus críticas al tripartito por la paralización del Consistorio y la escasa ejecución presupuestaria en sus dos años de gobierno se ha producido el momento de más alboroto con gritos a favor y en contra por parte del público asistente.

En el apartado del puro debate político, el portavoz de Somos Oviedo, Rubén Rosón, ha señalado que el incumplimiento del gasto por parte del actual equipo de Gobierno ha sido impuesta por el Ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, y sus "políticas austericidas". No obstante, el edil ha subrayado que el Gobierno ha podido evitar los recortes del gasto social gracias a la implantación del IBI diferenciado que ha aumentado en 3 millones los ingresos municipales, la supresión de "gastos prescindibles" como el de la gala de los Premios Líricos y la remunicipalización del servicio de recaudación municipal que supone un ahorro de 2 millones para este 2017.

Rodríguez ha criticado la supresión del gasto en los Premios Líricos argumentando que para este recorte no existen "razones presupuestarias" porque tanto este año como para 2018 el Ayuntamiento dispone de "una gran holgura" para no incumplir con la regla de gasto a la que están sujetas las administraciones locales. Por esta razón, ha subrayado que los poco más 200.000 euros que costaban los Premios Líricos es una cantidad "insignificante" que no justificaban su supresión y más aún con los 5,5 millones que "no se han gastado" del presupuesto de 2016.

Por otro lado, al inicio del Pleno el concejal del Partido Popular José Ramón Pando ha tomado posesión de su cargo de edil en sustitución de Elisa Fernández que había renunciado a su puesto por motivos profesionales.