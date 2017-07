El primer teniente de Barcelona participaría como ciudadano en el 1-O como "acto de protesta contra el PP"

Etiquetas

Defiende "a muerte" el referéndum pero pide a Puigdemont más detalles

El primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha asegurado este jueves que, como ciudadano, participaría en el referéndum que el Govern prevé celebrar el 1 de octubre "más como un acto de protesta contra el PP" que por entusiasmo por cómo se están haciendo las cosas.

En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha rechazado avanzar si los colegios electorales abrirán en la ciudad, porque saberlo implicaría "dar por hecho que se hará algo para lo que no hay ni marco legal para que se haga", aunque ha garantizado que le encantaría que hubiese urnas, pero no lo ve fácil.

"¿Se puede hacer bien si el PP está en contra y prohíbe que se haga? Es muy difícil", ha advertido Pisarello, quien ha asegurado que ciudadanos y gente del ámbito de los 'comuns' se ve excluida y no se siente llamada a participar en el referéndum.

Tras asegurar que no tiene miedo, ha reiterado que el Ayuntamiento no pondrá a sus trabajadores en una situación de riesgo "si no hay una cobertura legal clara que dé tranquilidad a los funcionarios".

"Defendemos a muerte que haya un referéndum, porque es lo que necesita Catalunya", pero es necesario que el Govern de Carles Puigdemont dé más detalles para que el Ayuntamiento se pronuncie y decida cómo proceder, según él.

RECHAZA EXPROPIAR LA CATEDRAL

Ha criticado que la CUP proponga expropiar la Catedral, algo que ha rechazado "evidentemente", y se ha preguntado si la CUP lo propone en Berga (Barcelona), donde gobierna, y si ha exigido a la Generalitat habilitar una indemnización para expropiar el Monasterio de Montserrat, ha ironizado.

Pisarello ha detallado que, desde que Colau presidió el pleno el pasado viernes, él ya no es oficialmente alcalde accidental, aunque la primera edil todavía no asumirá toda su agenda ordinaria, por lo que tanto Pisarello como otros concejales seguirán desempeñando la representación institucional.

Preguntado por la huelga de Metro, ha asegurado que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha hecho propuestas razonables a los trabajadores, y ha sostenido que la falta de acuerdo no se debe a los negociadores de la empresa, tras lo que ha defendido: "Con las condiciones que hay ahora, para mí, no hay razón para continuar con la huelga".

Sobre las huelgas de taxi, el teniente de alcalde ha asegurado que el Ayuntamiento combate un intrusismo laboral que considera inadmisible y, ante las huelgas previstas en Bicing a partir del próximo miércoles, ha recordado que el consistorio ha promovido una nueva licitación del servicio.