Alcalde critica el "contraste" de Junta de "regatear dinero" en metro al Civil y gastar en tramo de Corte Inglés

Dice que lo que "tiene un carácter de dudosa legalidad es la modificación que se plantea en el año 2014"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha criticado este lunes el "curioso contraste" de la Junta de Andalucía de "regatear dinero" en relación con las obras del metro al entorno del Hospital Civil, donde el Gobierno andaluz apuesta por ir en superficie y el Ayuntamiento por el metrobús, y que "no le importa gastar" con la misma concesionaria con el "retraso inexplicable" de tres años de "una obra parada" en referencia al tramo que va desde Vialia a Guadalmedina, con el "perjuicio de imagen" para la ciudad.

Pese a ello, De la Torre ha dejado claro que está "abierto al diálogo y a buscar soluciones", añadiendo, además, que "hemos colaborado en todo lo que hay que colaborar".

Así lo ha señalado De la Torre tras ser cuestionado por las declaraciones del consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, advirtiendo al alcalde de que no puede hacer "una ilegalidad" y cambiar de manera sustancial el acuerdo de 2013 "por capricho", en relación con la propuesta de implantar el metrobús en el trazado de Guadalmedina al Hospital Civil en vez de seguir adelante con el sistema ferroviario.

Para De la Torre, "lo que tiene un carácter de difícil legalidad o dudosa legalidad es la modificación que se plantea en el año 2014", recordando que surge en "la línea de cambiar lo previsto de llegar hasta La Malagueta, para quedarse en el comienzo de la Alameda" y desarrollar el tramo en superficie al Hospital Civil.

"Ese cambio, esa modificación de contrato, fue informada desfavorablemente por el Consejo Consultivo de la Junta", ha recordado el alcalde, que ha comentado que "no era un informe vinculante pero sí demoledor", y "sin embargo, la Junta lo hizo".

Por ello, se ha vuelto a cuestionar por qué plantea la Junta este cambio, a pesar de que "informa tan desfavorable el Consejo Consultivo", precisando que es porque "dice no tener los recursos para llegar hasta La Malagueta, que es lo previsto en el concurso, que fue lo que se adjudicó a la concesionaria y a lo que concurrieron otras empresas".

"La Junta debiera de reflexionar de la llamada de atención del Consejo Consultivo; y piense volver al buen camino, que era hacer lo previsto, que es llegar a la plaza la Marina con propósito de seguir adelante", lo que repercute en "más viajeros que el ramal en superficie, más cumplimiento de la legalidad, según señalaba el Consejo Consultivo, y más cumplimiento de sus compromisos con Málaga", ha defendido.

Para De la Torre, "esa falta de recursos es contradictoria con el hecho de que la Junta está gastando con el retraso que se está produciendo en la obra desde Vialia al Guadalmedina, al menos de tres años", ha criticado, lo que significa, según De la Torre, unos 70 millones de euros por año, que suman 200 millones.

"Uno se pregunta como ciudadano que paga los impuestos si no sería más inteligente haber buscado que esa parálisis no existiera y haber dedicado recursos a seguir hacia La Malagueta, por lo menos llegar a plaza La Marina, de tal manera que no fuese necesario plantear ese cambio que informa desfavorablemente el Consejo Consultivo, y haber dejado la obra tal y como estaba prevista", se ha preguntado, por lo que ahora la Junta "no tendría que decir que hay que buscar viajeros que pierdo hasta La Malagueta, que los hubiera seguido conservando y se habría ahorrado dinero".

Así, ha vuelto a insistir en que "ese es el camino que habría que hablar" reiterando que el Consejo Consultivo informó de forma desfavorable, por lo que la solución "está metida con calzador, sin cumplir obligaciones con la concesionaria, con la ciudad, con la gente misma que ha sufrido las consecuencias de las líneas 1 y 2, porque cuanto menos se desarrolla hacia el centro, menos compensación para la gente que sufrió las consecuencias de las obras".

De igual modo, ha vuelto a comparar el proyecto de Málaga con el de Sevilla, asegurando que "vemos que no solamente se plantea esta situación de no importarle los retrasos y pagos de dinero, sino que en otras ciudades, como en Sevilla, se plantea una nueva línea con varios cientos de millones de euros dispuestos a buscar apoyos del Estado para poder hacerla". "No lo entiendo", ha lamentado.

Ha criticado, por tanto, el hecho de que "nos regateen a Málaga hacer la línea como estaba prevista, o al menos llegar lo más posible al centro, como estaba previsto, con la posibilidad de muros pantallas para que llegue el Cercanías", lo que cual "es importante resaltar de cara a los intereses metropolitanos".

Para De la Torre, "parece que hubiera unos criterios para una ciudad, restrictivos presupuestariamente, buscando soluciones muy forzadas legalmente, con rechazo vecinal, con problemas con el transporte público; y, sin embargo, en otras ciudades no importa".

Ha lamentado, por tanto, que "a nosotros no han tratado la Junta con un distanciamiento, como socios de otra división". "En Sevilla buscaron una fórmula para liberarles de una inversión y nosotros no nos enteramos", ha vuelto a criticar, al tiempo que ha afirmado que "eso da una sensación de un trato distinto, de una reflexión distinta, de preocupación y sensibilidad diferente en los municipios de Sevilla y su entorno respecto a Málaga, pero, a pesar de eso, siempre la mano tendida al diálogo y a buscar soluciones".