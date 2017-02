Aprobado por unanimidad una iniciativa para retomar el diálogo y reactivar el Plan de Vías

Etiquetas

El Pleno de Gijón ha aprobado, por unanimidad, una iniciativa del PSOE para instar al Gobierno municipal a restablecer el diálogo en el seno de la sociedad Gijón al Norte, entre Ayuntamiento, Ministerio de Fomento y Principado de Asturias, para retomar el proyecto del Plan de Vías.

La proposición contempla reclamar al Ministerio la realización de los trabajos necesarios para la puesta en marcha del 'metrotren', así como que se haga partícipes a los miembros de la Corporación y a entidades de la ciudad de los planteamientos que traslade el Gobierno local al Ministerio de Fomento y al Principado de Asturias.

Según el portavoz socialista, José María Pérez, si las administraciones no son capaces de llegar a un acuerdo, no se va a poder desbloquear el proyecto. Pérez ha defendido frente al PP que sí existe un proyecto constructivo ferroviario, al tiempo que ha insistido en que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, vino a la ciudad a no decir nada.

Por parte del Gobierno local, el portavoz Fernando Couto (Foro) ha incidido en que el ministro habló de centralidad e intermodalidad y de la necesidad de dar una solución al 'metrotren'. Ha señalado, además, en que el PSOE en estos años no ha cedido "en nada", mientras que Foro apartó su idea de mantener la estación del Humedal por el espacio frente al Museo del Ferrocarril.

También ha recalcado que el cambio de ubicación de la estación está aprobado y ratificado por el Consejo de Administración de Gijón al Norte, además de recalcar que en el programa electoral de la coalición en Asturias de PP-Foro se contempla la centralidad de la estación. Una cuestión, esta última, que ha sido rechazada por el portavoz socialista, quien ha animado a Couto a no contar "milongas".

Sobre la centralidad de la estación ha tenido una opinión diferente el portavoz de IU, Aurelio Martín, quien ha considerado que es obligado redefinir el proyecto. Martín ha señalado, incluso, que de las palabras del ministro se desprende que no es posible una estación subterránea frente al Museo del Ferrocarril al no haber financiación.

A su parecer, el volumen económico global de esta operación va a haber que reducirlo sustancialmente. Es más, ha opinado que la única solución será una estación en superficie. "No hay problema de centralidad, es de tiempos", ha apuntado, para añadir que otra de las claves será cómo se soterran las vías.

Tajante se ha mostrado también el concejal de Xixón Sí Puede (XSP) David Alonso, quien ha acusado a las administraciones de no haber hecho "absolutamente nada, de nada". "El 5 agosto de 2000 comenzó esta película de terror", ha señalado, para asegurar que "no tenemos nada más que pufos", con referencia al túnel del 'metrotren' y otros proyectos fallidos.

TABACALERA, EN ENERO DE 2018

En el turno de preguntas, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), ha avanzado que se estima que las obras de Tabacalera finalicen en enero de 2018. "No hay ninguna cuestión paralizada", ha asegurado. En cuanto a los usos, ha apuntado que desde Cultura se apuesta por usos museísticos mientras que el sector creativo reclama su espacio también.

Sobre esto último, ha indicado que mayoritariamente se acepta que tenga que ser una parte del edificio para museo, pero lo que más pesa es que sea un espacio dinámico, en el que se le dé sitio también a los vecinos y a las entidades, que reclaman una sala para 400 personas.

Ha añadido, además, que el próximo 30 marzo, una vez entregado el documento sobre la propuesta de usos, se realizará una revisión por los servicios municipales antes de debatirlo en la Comisión de Cultura. De ahí deberá salir un consenso que rija la segunda fase del proyecto.

TÚNEL DE ABOÑO

El Pleno también ha aprobado por mayoría una iniciativa del PP para instar al Principado a que negocie con la Autoridad Portuaria de Gijón la reversión de la cesión del túnel de Aboño para que sea la Administración regional quien lo repare y lo ponga de nuevo en funcionamiento. La proposición ha salido adelante con los votos a favor de Foro, PP y Ciudadanos, en contra del PSOE e IU y la abstención de Xixón Sí Puede.

Pese a que todos los grupos se mostraron a favor de la reapertura de este túnel, muchos han sido quienes han opinado que la obra corresponde a la Administración estatal, y no al Principado. Sobre esto último, Foro ha señalado que hay un juego de competencias, si bien ha recordado que existen mecanismos de compensaciones.

JORNADA DE 35 HORAS

También se ha aprobado, por mayoría, el instar al Gobierno central a que modifique la ley para devolver a los empleados públicos la jornada laboral de 35 horas. La iniciativa ha salido adelante con el voto a favor de Foro, PSOE, Xixón Sí Puede e IU, en contra del PP y abstención de Ciudadanos.

Otra de las proposiciones aprobadas, a iniciativa de C's, ha sido la referida a mejorar la seguridad a los ciclistas, como pueda ser en el cruce de las sendas verdes. Desde el PP, el único que se ha abstenido en la votación, ha visto más conveniente tratar este tema dentro del futuro Plan de Movilidad. Foro, por su lado, ha aludido a la falta de presupuesto y a que hay trayectos de las sendas verdes y cicloturistas que no son competencia de ellos. Aún así, se ha mostrado a favor de estudiar cada caso.

Ciudadanos no ha sacado adelante, no obstante, una propuesta para establecer un procedimiento que regule el otorgar, como homenaje, el nombre de alguna persona o institución a las calles de la ciudad. La alcaldesa, Carmen Moriyón (Foro) ha dicho no tener sensación de polémica en torno al nombramiento de calles, a lo que ha asegurado que se ha atendido a todos los colectivos o personas que han solicitado algo en este sentido. Además, ha visto "muy complicado" el que se rija por un reglamento.

TALASOPONIENTE

Por otro lado, a preguntas del concejal de XSP David Alonso, el concejal de Urbanismo, Fernando Couto (Foro), ha reconocido que no le gusta el proyecto de parque acuático que va a construir Talasoponiente, aunque ha apuntado que deben ser escrupulosos con la legislación.

En el apartado de ruegos, se ha aceptado uno presentado por Xixón Sí Puede para ampliar y potenciar la campaña informativa sobre cláusulas abusivas de la banca en todos los barrios de la ciudad. En este caso, Foro ha señalado que se ampliará el convenio firmado ya con la Unión de Consumidores, que estaba dotado con 19.500 euros.

APOYO A TRABAJADORES DE LA EBHI

El Pleno, por otro lado, ha aprobado, por mayoría, una Declaración Institucional de apoyo a los trabajadores de la EBHI, que mantienen un conflicto laboral, y a sus familias. También se pide en la misma flexibilizar las restricciones a las ofertas públicas de empleo, especialmente en el caso de las administraciones públicas, organismos, entes y sociedades mercantiles públicas con resultados positivos.

La iniciativa no contó con la unanimidad como suele ser habitual en todas las declaraciones institucionales, ya que el texto final no contó con el apoyo del PP, que se abstuvo en la votación. El portavoz municipal del PP, Mariano Marín, ha expresado el apoyo de su partido a los citados trabajadores y a su familia, pero ha indicado que lo que se hizo con el texto es "una vergüenza", después de acusar al PSOE de cambiar el documento inicial. "Lo importante son estas personas", ha dicho la alcaldesa, para tratar de atajar las diferencias entre PSOE y PP.