CATALUÑA. RIVERA DEPLORA QUE COLAU DÉ “UN BALÓN DE OXÍGENO” A LOS SEPARATISTAS CUANDO ESTÁN “EN PROBLEMAS”

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, deploró ese martes que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias; la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y ahora la de Barcelona, Ada Colau, den “un balón de oxígeno” a los separatistas “cada vez que están en problemas o perdiendo fuerza”.Lo hizo en su intervención al inicio de la reunión del grupo parlamentario de Cs, en referencia a que Colau prometiera ayer que dará todas las facilidades a la organización del referéndum independentista del 1 de octubre pese a no creer en él por no ser vinculante. Un gesto que puso en relación con el de Carmena cuando permitió una conferencia del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, en el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, o con los de Iglesias concibiendo España como una nación de naciones, cada una de las cuales tendría derecho a la autodeterminación.Para el líder de Cs, “es una absoluta irreponsabilidad” la de Colau, cuando apoya un referéndum que va contra la ley y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, pero frente a la “mala noticia” de que Podemos y sus alcaldes afines lo hagan, se conjuró para que la mayoría parlamentaria que componen en España el PP, el PSOE y Ciudadanos sirva para “seguir defendiendo el Estado de Derecho” y “cerrar filas en torno a la Constitución” en este “momento crucial” para la igualdad de todos los españoles, al margen de que en un futuro haya que articular un proyecto español atractivo que en su opinión no tienen ni “conservadores” (el PP) ni socialistas.