El Campamento Benítez abrirá al público en la semana del 17 al 24 de julio

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha anunciado este jueves que la apertura del Campamento Benítez para uso ciudadano se realizará en la semana del 17 al 24 de julio, agregando que "quedan pendientes algunas cuestiones" con la Junta y con el mantenimiento del parque, que "lo resolveremos".

Así, ha adelantado durante su balance en el ecuador del mandato municipal que el parque estará abierto "todo el día" durante las horas de sol y cerrará por la noche; durante todos los días, no solo en el verano y "con vocación de continuidad".

Al respecto, ha destacado la "riqueza botánica" del parque, que "vamos a cuidar" para que la flora del entorno no tenga parásitos ni plagas como la procesionaria o el picudo rojo, y habilitando "zonas de bancos y papeleras".

Cuestionado por los periodistas sobre la sentencia del TSJA que paralizaba el concurso de mantenimiento del parque, ha asegurado que tendrá una "solución puntual". "Estaremos encantados de que se resuelva este recurso, entendemos que no hay razones para parar un concurso donde haya habido tantas empresas presentándose y que va a suponer una mejora en los servicios que prestan las empresas de parques y jardines", ha concretado.

De la Torre ha argumentado que "no entendería" que la Junta no aprobara la apertura del parque, agregando que "hay que buscar una fórmula para que no esté empantanado, paralizado y frenado por los trámites autonómicos".

Sobre el informe de inundabilidad del parque, ha dicho que existe una "cierta desproporción en este tema", y que no recuerda que el Campamento Benítez se haya inundado alguna vez. "Ya lo iremos haciendo", ha asegurado.

BAIPÁS AVE MÁLAGA-SEVILLA

Por otro lado, cuestionado por si es necesaria la doble vía en el baipás de la línea de Alta Velocidad Málaga-Sevilla, frente a la vía única planteada en el proyecto, ha dicho que "lo veo conveniente" aunque ha agregado que "igual no es absolutamente necesaria".

Según De la Torre, dicha doble vía sería "conveniente" para "cubrir una demanda de futuro que crecerá". "Cuando tengamos una conexión ágil entre Málaga, Sevilla y Granada eso serán muchos trenes al día. Para no afectar a los recorridos que se tienen desde Málaga a Sevilla y a Córdoba-Madrid, es ideal que hubiera doble vía en la solución que se ponga", ha concretado.

Así, ha apuntado que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha "abierto el diálogo" a la Junta y a los ayuntamientos implicados. "El ministro ha hablado de la (solución) A, que es la más cercana a Córdoba. Yo le hablaba que la C, que tiene declaración ambiental favorable al igual que la A, pudiera también estudiarse porque tiene un radio mejor", ha dicho.

No obstante, ha asegurado que ambas alternativas tienen "total seguridad", agregando que el consejero de Fomento, Felipe López, "no estuvo totalmente acertado al hablar de seguridad".

Asimismo, ha criticado que "si hoy se habla de ese baipás es porque no está hecho, y no está hecho porque la Junta, cuando se hacía el AVE Córdoba-Málaga, se opuso". En este sentido, ha apuntado que la "tesis" del Gobierno andaluz es "hacer una conexión desde Antequera (Málaga) a Sevilla, y ahí gastó cerca de 300 millones de euros pero no lo terminó", en referencia al eje transversal.

"Era discutible que se gastara tanto dinero. 1.000 millones de euros costaba eso, mientras que con 50 o 60 millones se hubiera resuelto la conexión de la línea que va hacia Córdoba, era la mejor solución posible de las tres que se barajan", ha concluido.

DEUP DEL PUERTO DE MÁLAGA

El regidor, por otro lado, ha valorado la aprobación del informe de Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) del puerto de Málaga por parte del Ministerio de Fomento. "Es un documento necesario para definir una especie de usos en el espacio portuario", ha explicado.

Al respecto, ha recordado que la colaboración entre la Autoridad Portuaria y la ciudad de Málaga "estaba bloqueada antes de 1995", en referencia a su balance de los dos años de mandato municipal. "La desbloqueamos, y hemos conseguido poner en marcha muchas cosas entre el puerto y ciudad", ha incidido.

Por último, ha añadido que la aprobación de la DEUP le parece "positiva" en cuanto a "lo que pueda permitir respecto al tema del hotel", en referencia al hotel proyectado en el dique de Levante del espacio portuario.