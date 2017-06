Carmena asegura que "las ciudades sin miedo cambian el mundo"

Etiquetas

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado este viernes que "las ciudades sin miedo" son aquellas que "cambian el mundo".

"Las ciudades podemos ayudar a cambiar el mundo. La esencia de la humanidad es la cooperación y las ciudades estamos cooperando para mejorar el mundo", ha indicado la regidora durante su intervención en el 'Fearless Cities. International Municipality Summit', en Barcelona.

Manuela Carmena ha asegurado que "Madrid no tiene miedo". Además ha recordado el Foro Contra las Violencias que celebró el Ayuntamiento en abril. "No puede haber violencia, no puede haber injusticias, no puede haber guerras", ha añadido.

Una veintena de concejales y alcaldes españoles y extranjeros se han reunido en 'Fearless Cities' para debatir sobre el papel de las ciudades en la lucha contra la violencia.

Carmena ha compartido la iniciativa madrileña para luchar contra el bulling. "Hemos creado Voluntarios por Madrid Junior para acabar con la violencia en los colegios. Se trata de una experiencia piloto que ha tenido como objetivo crear grupos de menores voluntarios que diseñan, planifican y realizan en el propio centro escolar un proyecto solidario en contra del acoso, impulsando la creatividad, su implicación y su participación activa", ha indicado.

El acto ha servido también para reforzar el dialogo y la colaboración que ya existe desde hace dos años entre Madrid y Barcelona a través de sus respectivas alcaldesas.