Colau pide que el espacio de los 'comuns' trascienda siglas y vertebre un proyecto para Cataluña

Etiquetas

Llama a que el nuevo proyecto "no se mire al ombligo" y sea lo más abierto posible

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha llamado este domingo a que el nuevo espacio político que los 'comuns' están construyendo trascienda las siglas, "dé un paso más y vertebre un auténtico proyecto de país para Cataluña".

En el acto 'Un País en Comú' en las Cotxeres de Sants de Barcelona, que no ha podido acoger a todas las personas que se han acercado y que da el pistoletazo de salida al nuevo proceso participativo del partido que quieren construir BComú, Podem, ICV, EUiA y Equo, ha llamado a poner el nuevo proyecto por encima de los partidos que lo impulsan: "Cuando lo hacemos nos desbordamos", ha dicho, y ha puesto como ejemplo que BComú haya conseguido la Alcaldía de Barcelona.

"Deseo de todo corazón que este no sea nuca un espacio que se mira al ombligo, a diferencia de otras formaciones tradicionales, sino que sea lo más abierto posible", a la participación ciudadana pero también al mundo para afrontar los retos globales, ha añadido la alcaldesa.

Colau ha explicado que el paso de los 'comuns' para crear un espacio para toda Cataluña responde a que, pese a la importancia que otorgan a la política de cercanía --al muncipalismo--, para cambiar la política actual necesitan una "capacidad legislativa" que sólo se alcanza en las administraciones autonómicas, como la Generalitat, o en el Estado.

"Intuíamos que este espacio era necesario. Ahora se trata de avanzar en el proyecto no sólo poco partidista, sino también un proyecto político real, social, por la democracia y por los derechos", ha definido la líder de BComú.

SOBERANÍA NACIONAL Y SOCIAL

En pro de la democracia, ha recordado que los 'comuns' han defendido siempre el referéndum, han trabajado para él y ha asegurado que continuarán haciéndolo: "Tenemos una firme convicción soberanista por el derecho a decidir, porque la soberanía está en la ciudadanía y en las urnas".

"Pero no estamos aquí sólo por esto, sino también porque hay que defender los derechos sociales, porque hay que revertir recortes y privatizaciones", ha incidido Colau en la línea de los 'comuns' que defienden la soberanía para decidirlo todo.

El día después de que la CUP hiciera público que darán apoyo a los Presupuestos de la Generalitat para 2017 pese a que el Govern no cedió a su petición de tocar el IRPF o el impuesto de Patrimonio o el de Sucesiones y Donaciones, ha clamado: "Queremos una fiscalidad justa. Que paguen más los ricos es voluntad política. No podemos esperar. Queremos garantizar derechos sociales".

Ha llamado a reclamar para la ciudadanía todas las soberanías como la alimentaria, dando respaldo a la tractorada de campesinos que se celebró el sábado en Barcelona, y como la energética, sobre el agua y "sobre la privatización energética que está generando pobreza energética, especulando con lo que nunca se tendría que especular".

"Queremos una economía social, cooperativa. No queremos pelotazos como el del BCN World porque no es nuestro modelo, no es lo que queremos para Cataluña", ha clamado en una intervención interrumpida en varios ocasiones por aplausos del público, que también ha seguido el acto en la calle desde una pantalla.

También ha reclamado cambios en la política de acogida: "Hay gente que está pidiendo entrar y aquí queremos acoger. Abramos las fronteras. Derrumbemos los muros del miedo"

RITMOS DE CONSTRUCCIÓN

Colau a llamado a que las prisas electorales no traicionen al tiempo necesario para consolidar las bases de un proyecto político que llama a la ciudadanía de Cataluña a implicarse en la política que le es propia.

"Vivimos tiempos agitados donde todo es urgente, pero nosotros también nos reconocemos en el zapatismo: Vamos lentos porque vamos lejos; vamos a nuestro ritmo y los 'tempos' electorales no pueden primar sobre nuestros 'tempos", ha explicado, recordando que su proyecto quiere recoger la lucha que Cataluña ha hecho contra el franquismo y la de los que han peleado por la recuperación de los derechos sociales

Por eso ha recordado que desde este domingo "se van a abrir decenas y decenas de debates" a la ciudadanía, que tienen que confluir en unos documentos fundacionales que fijen el nuevo proyecto de los 'comuns' en las asamblea que el espacio prevé celebrar el 1 de abril.

Al acto han asistido miembros de las principales formaciones que impulsan el partido, como el primer secretario de Podem, Albano-Dante Fachin; el portavoz de ICV, Ernest Urtasun, y el líder de EUiA, Joan Josep Nuet, y ha contado con intervenciones de varios miembros del proyecto y de actuaciones musicales.