MADRID. LA AVT DENUNCIA QUE CARMENA LES INVITÓ AL FORO DE LAS VIOLENCIAS Y NO APARECEN EN EL PROGRAMA

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) denunció este lunes que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, les invitó en noviembre a participar en el Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz, que acogerá la capital a partir de este miércoles, pero que finalmente no se gestionó su colaboración."Estuve con la alcaldesa reunido el 11 de noviembre, me dijo que me iba a invitar al foro, que iban a venir alcaldes de todo el mundo y luego no nos ha llegado la invitación”, denunció el presidente de la AVT, Alfonso Sánchez, en declaraciones a Servimedia. Ambos mantuvieron una reunión oficial en el Consistorio para acordar la instalación de placas conmemorativas alrededor de la ciudad en memoria de las víctimas del terrorismo, encuentro que la primera edil aprovechó para invitar a las víctimas del terrorismo a participar en el mencionado foro.MÁS DE 400 DELEGADOSEl Foro Mundial sobre Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz ha sido impulsado personalmente por Manuela Carmena y su homóloga parisina, Anne Hidalgo, a fin de que mandatarios y organizaciones de todo el mundo reflexionen sobre los distintos tipos de violencia en las ciudades.Durante los tres días que dura el encuentro, Madrid acogerá a más de 400 delegados de 40 países, bien a nivel gubernamental, bien representando a organizaciones sociales y a entidades nacionales o incluso supranacionales. Entre la representación internacional destacan, además de la regidora de París, el alcalde de Montreal, Denis Coderre; la presidenta del Consejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark-Viverito, o el alcalde de Bruselas, Yvan Mayeur. También acudirán representantes de diferentes agencias de Naciones Unidas y enviados del tejido social internacional.